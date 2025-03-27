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Стильный интерьер Mini Cooper с годами теряет свой лоск. Первым делом стирается краска на кнопках.
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Стильный «британец» за 800 тысяч — стоит ли брать

Эксперт Виноградов рассказал про слабые места подержанного Mini Cooper

Даже за 800 тысяч можно найти премиальный автомобиль, пусть это и будет младшая модель. Главное, не забывать, что при выборе машины нужно обязательно проводить ее диагностику и что даже в ухоженном состоянии любая премиальная марка требует соответствующего отношения.

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Выбор моделей достаточно велик. Мы уже писали про Mercedes-Benz CLC, Volvo S40 и BMW 1-й серии. Теперь предлагаем приглядеться к британскому автомобилю.

Mini Cooper

За 800 тысяч можно купить Mini 2010-2011 годов выпуска. В продаже есть как базовые хэтчи Mini One, так и заряженные Cooper S. Но с большой долей вероятности попадется обычный Mini Cooper с атмосферным мотором 1.6 мощностью 120 л.с.

Хром Mini Cooper быстро мутнеет из-за реагентов, льющихся на дороги. У некоторых машин может перестать открываться водительская дверь из-за обрыва тросика.
Хром Mini Cooper быстро мутнеет из-за реагентов, льющихся на дороги. У некоторых машин может перестать открываться водительская дверь из-за обрыва тросика.

При осмотре нужно тщательно приглядываться и прислушиваться к мотору ЕР6. Если при работе слышен свист, то, скорее всего, придется менять клапанную крышку из-за неисправного клапана системы вентиляции картерных газов.

Стильный интерьер Mini Cooper с годами теряет свой лоск. Первым делом стирается краска на кнопках.
Стильный интерьер Mini Cooper с годами теряет свой лоск. Первым делом стирается краска на кнопках.

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Также не отличается большим ресурсом пластиковый корпус термостата. Редко больше 100 тысяч км выхаживает и водяной насос.

Шестиступенчатый автомат Aisin TF60SN порой требовал ремонта уже после 100 тысяч км. Но, как правило, это было связано с нарушением регламента обслуживания. При регулярной смене жидкости (каждые 60 тысяч км) коробка надежна.

  • Эксперт Виноградов сравнил оснащение Jetour X50 и Dashing за те же деньги.

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Виноградов Александр
Фото:Mini
27.03.2025 
Фото:Mini
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