Покупаем Вольво всего за 800 тысяч — есть отличный вариант

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Эксперт Виноградов рассказал про надежный и недорогой в обслуживании Volvo S40

Если денег не хватает даже на покупку новой Лады Гранты, то других вариантов, кроме как присмотреться к автомобилям с пробегом, нет. И это неплохо, учитывая разнообразие представленных на вторичном рынке вариантов.

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Имея бюджет всего 800 тысяч рублей, можно даже рассчитывать на покупку модели премиального бренда. Более того, есть варианты, которые не требуют много денег на обслуживание и ремонт. Давайте рассмотрим один такой автомобиль.

Volvo S40

За 800 тысяч рублей можно купить Volvo S40 второго поколения 2010-2011 годов выпуска. Если хочется универсал V50, то он будет на год-два старше.

Качество краски и защиты от коррозии – на высоком уровне: если не было дешевого ремонта после ДТП, то свой лоск Volvo S40 сохранит.
Качество краски и защиты от коррозии – на высоком уровне: если не было дешевого ремонта после ДТП, то свой лоск Volvo S40 сохранит.

Volvo S40 не только построен на платформе Ford Focus II, но и делит с ним агрегаты. Базовый мотор 1.6 мощностью 100 л.с. не сможет подарить хорошую динамику, но зато он по-настоящему надежен.

Материалы салона Volvo S40 весьма устойчивы к истиранию и царапинам. Обязательно проверьте работоспособность всех кнопок управления аудиосистемой на центральной консоли.
Материалы салона Volvo S40 весьма устойчивы к истиранию и царапинам. Обязательно проверьте работоспособность всех кнопок управления аудиосистемой на центральной консоли.

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Двухлитровый фордовский мотор объемом 145 л.с. тоже довольно надежен, но кое-какие недостатки у него все же есть. Например, с возрастом могут начаться проблемы с неровными оборотами холостого хода. Поэтому нужно регулярно промывать блок дроссельной заслонки.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 в целом надежен и редко требует внимания раньше 200-250 тысяч км. Для его здоровья стоит обновлять масло каждые 50 тысяч км, иначе придется менять или ремонтировать дорогой гидроблок.

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Виноградов Александр
Фото:Volvo
Количество просмотров 23
20.03.2025 
Фото:Volvo
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