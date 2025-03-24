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Мерседес за 800 тысяч — его можно брать!

Эксперт Виноградов подсказал, какой Mercedes-Benz можно купить по цене Гранты

Представим, что у вас на покупку автомобиля есть 800 тысяч рублей. Этого недостаточно даже на приобретение новой Лады Гранты в минимальной комплектации. Но на вторичном рынке вариантов полно.

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Выбирая подержанный автомобиль, можно запутаться в количестве предложений. Но если вы хотели бы машину премиального бренда, то круг сужается до нескольких достойных внимания моделей, способных проехать еще немало.

«За рулем» уже указывал на такие версии, как Volvo S40 и BMW 1-й серии. Теперь подскажем, какой Мерседес можно купить сегодня за 800 тысяч рублей и не прогадать.

Mercedes-Benz CLC

За 800 тысяч рублей можно найти трехдверный Mercedes-Benz CLC 2008-2009 годов выпуска. По сути, это трехдверка в кузове W203, но с внешностью следующего поколения С-класса (W204).

С возрастом фары Mercedes-Benz CLC начинают запотевать после мойки, а на нижних кромках дверей появляется коррозия.
С возрастом фары Mercedes-Benz CLC начинают запотевать после мойки, а на нижних кромках дверей появляется коррозия.

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Большая часть машин на вторичном рынке представлена с двигателем 1.8, оснащенным механическим компрессором.

На большом пробеге возможно зависание впускных клапанов из-за нагара. Цепь ГРМ также не отличается большим ресурсом и может износиться уже после 150 тысяч км. При осмотре обязательно проверьте корпус масляного фильтра и теплообменника. Нередко там появляются течи масла.

Салон Mercedes-Benz CLC сделан из качественных материалов. Обязательно проверьте работоспособность многофункционального подрулевого переключателя.
Салон Mercedes-Benz CLC сделан из качественных материалов. Обязательно проверьте работоспособность многофункционального подрулевого переключателя.

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Почти все автомобили на рынке оснащены пятиступенчатой автоматической коробкой 772.6 от Мерседеса. Автомат получился удачным с точки зрения надежности.

И позвольте дать небольшой совет покупателям Mercedes-Benz CLC. Забрав автомобиль у продавца, лучше сразу обновить масло. Менять жидкость в коробке передач надо каждые 60 тысяч км. И тогда агрегат прослужит очень долго.

  • Эксперт Ревин рассказал, как продавцы машин портят их в погоне за выгодой.

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Виноградов Александр
Фото:Daimler AG
Количество просмотров 27
24.03.2025 
Фото:Daimler AG
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Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz C-класса  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность
Недостатки:
Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.
Комментарий:
Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте водителя комфортно, не стесненно, кресло поднял максимально вверх и отодвинул до упора назад. Сам за собой я размещаюсь с небольшим напрягом, а именно, место сзади точь в точь как на моем предыдущем автомобиле — Opel Antara 2012 года (рестайлинг), при этом, в моем текущем автомобиле — Kia Sportage QL места больше. 2. Эргономика. Спереди оба кресла регулируются во всех возможных диапазонах, под ноги выдвигаются дополнительные подушки, подголовник можно сильно подвинуть вперед так, что голова не будет болтаться в воздухе. Очень комфортно. До всех кнопок управления дотягиваюсь свободно и без наклона туловища вперед. Сзади, сам за собой еле влез. Фактически, влез только за счет того, что поднял водительское кресло максимально вверх, чтобы сзади за собой можно было просунуть ноги вперед под кресло. За пассажирским передним креслом, опять же, настроенным под себя, сзади сел значительно лучше. К сожалению, задние диваны имеют короткие свесы и ноги висят в воздухе. Явно места на галерах не для людей с комплекцией больше 174 см. 3. Комфорт. Комфортно будут чувствовать себя только водитель и передний пассажир. Сзади более-менее комфортно будет пассажиру, сидящему за передним пассажиром, а вот чтобы усесться и расслабиться за водителем, нужно быть ростом 165 см., не больше. У дверей нет защиты порогов от грязи, но когда высовываешь ногу с места заднего пассажира, чтобы выйти, то штанину не испачкаешь, не то, что в BMW X5 (F15), где сразу задеваешь ногой заднее крыло. Впрочем, и на Kia Sportage QL та же проблема, что и у BMW. Сзади при выходе из салона можно удариться головой о покатую опору кузова. Наклон спинок задних диванов нельзя изменить, в то время как в моем Kia Sportage QL с этим проблем нет. Подлокотник и сзади и спереди большой, удобный, есть места для стаканов. В машине тихо, не слышно ни шумов из-под колесных арок, ни окружающих шумов — все приглушенно. Только мотор немного напоминает о свеом существовании при ускорении. Например, и в BMW X5 (F15), и в Kia Sportage QL слышен весь шум из-под колесных арок, в Sportage, конечно, шумнее, чем в BMW. К сожалению, нельзя полностью отключить одну зону климат контроля, только если перекрыть воздушные заслонки такой зоны. При этом, в Kia Sportage QL можно полностью отключить одну зону климатической установки. 4. Ездовые характеристики. Есть три режима езды — комфорт, спорт и эко. Подвеска (в машине нет пневмы) сама зажимается, или наоборот, становится вальяжней в зависимости от выбранного режима. В Audi A4, также без пневмы, например, можно вручную выбирать режим подвески и даже самому ее настраивать. На мой взгляд, Audi подошли более продуманно к теме с подвеской. Разница работы подвески между режимами спорт и комфорт почти неощутима, машина не заваливается в крутые повороты ни при каком режиме. К сожалению, при любом выбранном режиме будете чувствовать ямы, т.к. подвеска не самая породистая и автомобиль повторяет неровности дороги. Дорожный просвет под обвесом примерно 16-17 см (на фото виртуальная линейка Iphone немного подвирает, т.к. «бъется» о тени от машины). 5. Электронные ассистенты. Камера у C 200 при движении вперед скрыта, и только при включении задней передачи она выдвигается — это отличное решение защищает ее от грязи. Камера четко передает картинку сзади, но мне кажется, все же, лучше ориентироваться по зеркалам. В автомобиле только один режим работы одного касания поворотника, который подаёт только три мигания при активации, в то время как, в Kia Sportage QL у режима включения поворотника в одно касание два режима: три подмигивания и пять. — на выбор. Можно выводить скорость на цифровой дисплей, как и у Kia Sportage QL. На тест-драйве машина не смогла самостоятельно запарковаться, компьютер стал предлагать переместить автомобиль и попробовать еще раз. Продавец сказал, что такое не исключение, и часто автомобиль предлагает поменять свое местоположение для автоматической парковки. По мне, так удобней самому парковаться :) В багажнике в комплектации Premium (для 4Matic седана C 200 — комплектация считается начальной) по умолчанию нет кнопки автоматического закрытия/открытия, нет сенсора для дистанционного открытия багажника, скажем, ногой. 6. Выводы. В целом, машина нормальная, но за 2.850.000р. Ну, не знаю, 2 млн. еще можно дать, а больше, мне кажется слишком много "но" для такой суммы и для премиума.
-2