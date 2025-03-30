Стрела 100 м, ковш на 100 кубов — экскаватор-гигант с Урала

«За рулем» вспомнил интересные особенности шагающего экскаватора ЭШ‑100/100

Крупнейший в СССР шагающий экскаватор ЭШ‑100/100 был выпущен в 70‑е годы специалистами Уралмашзавода. В названии зашифрованы емкость ковша 100 м³ и длина стрелы 100 метров.

Для перевозки машины в разобранном виде к месту работы в Красноярском крае потребовались два десятка железнодорожных составов. Ковш не умещался ни в одном вагоне – его сделали составным.

Шагающий экскаватор ЭШ‑100/100

Монтаж экскаватора продолжался 5 лет и 3 месяца. Когда потребовалось перебраться за несколько километров на новое место работы, экскаватор дошел туда сам – это при скорости примерно 60 м/час! Гигант проработал примерно 16 лет, перелопатив около 130 млн кубометров горной породы. Он мог бы работать еще, но на фоне развала страны его решили сдать в металлолом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

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Об особенностях первого советского эвакуатора рассказано здесь.