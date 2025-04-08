Штрафные баллы на экзамене в ГАИ 2025: за что их начисляют

«За рулем» назвал ошибки на экзамене в ГАИ, за которые отправляют на пересдачу

Водители не дадут соврать: экзамен в ГАИ – это незабываемое событие в жизни каждого человека. Одних до сих пор бросает в жар от слова «пересдача», а другие с улыбкой вспоминают свое предстартовое волнение.

Сейчас расскажем, как получить права с первого раза, чтобы не растягивать это сомнительное удовольствие на недели, месяцы, а то и годы.

Система оценки на экзамене в ГАИ: что изменилось в 2025 году

Основным документом, регламентирующим проведение экзаменов на право управления ТС, по-прежнему остается Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами». Согласно документу, экзамен состоит из двух этапов: теоретического и практического.

Теория еще хоть как-то поддается логическому осмыслению и зубрежке. А вот практическая часть – это настоящая русская рулетка. Здесь многое зависит от везения экзаменуемого, настроения инспектора ГАИ и просто благоприятной дорожной обстановки. Впрочем, даже если удача вас обходит стороной, понимание того, как ни в коем случае нельзя ошибаться, – это уже как минимум 50% успеха.

Как проходит практическая часть экзамена на права в ГАИ

На практическом экзамене с условным названием «Город» вас погружают в условия, максимально приближенные к реальной дорожной обстановке. Вместе с вами в салоне находится инспектор ГАИ. Его задача – оценивать ваши действия на всех этапах, включая начало движения, маневрирование, управление автомобилем в соответствии с требованиями ПДД и остановку.

За каждую ошибку на практическом экзамене начисляются штрафные баллы. Если вы набираете 7 и более баллов – увы, экзамен считается несданным. Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 апреля 2024 года, повторная попытка возможна спустя определенное время:

вторая и третья попытки сдачи теоретического экзамена проводятся не раньше чем через 7 дней и не позднее чем через 30 календарных дней;

вторая и третья попытки сдачи практического экзамена проводятся не раньше чем через 7 дней и не позднее чем через 60 календарных дней;

четвертая и последующие попытки сдачи проводятся не раньше чем через 6 месяцев и не позднее чем через 9 месяцев.

Перерыв стоит использовать для практики вождения. Выбрать другую дату пересдачи можно, лично обратившись в подразделение ГАИ, где вы сдавали экзамен. Если вы сдаете экзамен с группой из автошколы, запись на пересдачу организуют ее представители.

Как начисляются штрафные баллы на экзамене в ГАИ

С апреля 2021 года водители, желающие получить права категорий B, C, D, BE, CE, DE, а также подкатегории C1, D1, C1E и D1E с 21, больше не проходят автодром. Все испытания выполняются исключительно в городе. Поэтому для проведения практического экзамена используется единая таблица штрафных баллов, объединяющая список ошибок, ранее разделявшихся на «Площадку» и «Город».

Всего выделяют пять категорий нарушений:

грубые – 7 баллов;

средние – 4 балла;

средние – 3 балла;

средние – 2 балла;

мелкие – 1 балл.

Ошибки на экзамене в ГАИ на 7 баллов (сразу «неуд.»)

Данный список самых «тяжких» нарушений, которые может допустить кандидат на экзамене, вы найдете по этой ссылке. Читайте и запоминайте.

Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество.

Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество.

Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления.

Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика.

Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.11 (разделяющей потоки противоположного или попутного направления), 1.3, а также знаков особых предписаний.

Покинул экзамен (отказался от сдачи экзамена) после его начала.

Нарушил правила выполнения обгона.

Нарушил правила выполнения поворота.

Нарушил правила выполнения разворота.

Нарушил правила движения задним ходом.

Нарушил правила проезда железнодорожных переездов.

Превысил разрешенную максимальную скорость движения.

Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи.

Ошибки на экзамене в ГАИ на 4 балла

Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе.

В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился.

Нарушил правила перевозки пассажиров.

Не приступил к выполнению (проигнорировал) задания экзаменатора.

Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора или регулировщика).

Ошибки на экзамене в ГАИ на 3 балла

Нарушил правила остановки или стоянки.

Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой.

Нарушил правила применения аварийной сигнализации.

Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов.

Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом.

Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом.

Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме.

Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковки для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий C и CE и подкатегорий C1 и C1E).

Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий BE, CE и DE и подкатегорий C1E и D1E, за исключением сочлененных автобусов).

Ошибки на экзамене в ГАИ на 2 балла

Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.11, 1.3, 1.12 в случаях, указанных в пунктах 2.6 и 3.6 экзаменационного листа).

Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом.

Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам.

Ошибки на экзамене в ГАИ на 1 балл

Несвоевременно подал сигнал поворота.

Незаблаговременно подал (включил) сигнал указателя поворота при начале или в процессе совершения маневра.

Выключил сигнал указателя поворота до завершения маневра.

Не выключил сигнал указателя поворота по завершении маневра.

Неправильно оценил дорожную обстановку (не воспользовался преимуществом проезда).

Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства.

При начале движения допустил резкий старт (рывок).

Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Начал движение, включив неверную передачу; двигался на передаче, не соответствующей скорости движения.

Без необходимости задействовал другие органы управления либо не использовал стеклоочиститель при необходимости.

Начал движение с включенным стояночным тормозом.

Допустил остановку двигателя.

Допустил неконтролируемый откат транспортного средства назад на участке подъема без угрозы совершения дорожно-транспортного происшествия (за исключением пункта 4.7 экзаменационного листа).

Допустил иные нарушения ПДД.

Что нужно для успешной сдачи экзамена в ГАИ

Даже самые опытные водители когда-то сдавали свой первый экзамен и точно также волновались, как и вы сейчас. Все проходит – и этот экзамен уж точно пройдет. Как именно? Зависит от вашего настроя.

Система штрафных баллов создана не для того, чтобы заставить будущих водителей испытывать сильный стресс. Она нужна, чтобы подтвердить ваше право управлять опасной техникой массой до 3,5 тонн. Чтобы увеличить ваши шансы, рекомендуем соблюдать эти нехитрые правила.

Будьте предсказуемы. Экзаменатор должен четко понимать ваши намерения. Включайте сигналы заранее, двигайтесь плавно, избегайте резких маневров.

Комментируйте свои действия. Это может звучать странно, но иногда полезно негромко проговаривать: «Смотрю в зеркало, включаю поворотник, проверяю слепую зону...». Это не запрещено, помогает переключить внимание на процесс и перестать нервничать. Кроме того, инспектор по достоинству оценит вашу внимательность и системный подход.

Ошиблись? – Сохраняйте спокойствие. Один-два штрафных балла – это не приговор. Если совершили ошибку, мысленно отметьте ее и продолжайте движение. Излишнее волнение из-за допущенной ошибки только усложнит ситуацию.

Внимательно изучите маршрут заранее. Экзаменационные маршруты разрабатываются экзаменационными подразделениями и утверждаются их руководителями. У инспектора ГАИ, принимающего экзамен, должно быть подготовлено не менее трех таких маршрутов. Как правило, инструкторы знают излюбленные локации экзаменаторов – попросите «натаскать» вас именно там.

Создайте «группу поддержки». Лучшая помощь начинающему водителю – моральная поддержка близких и, возможно, содействие в организации дополнительных занятий с инструктором.

Готовьтесь тщательно, не паникуйте, если что-то пошло не так, и помните: лучше несколько мелких ошибок на экзамене в ГАИ, чем одна крупная после него.

Глава ГАИ разъяснил порядок продления водительского удостоверения.