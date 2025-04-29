Этот знакомый кроссовер обновился — долгожданная модификация

Кроссовер Jetour Dashing получил автомат FA830 и полный привод

На центральном тоннеле кроссовера Jetour Dashing появилась шайба переключения шести режимов движения, но ради нее пожертвовали одним подстаканником. В полноприводном Дэшинге кофе может пить лишь один?

Но если серьезно, ощущения от езды теперь иные. Нет робота – нет и театральных пауз между включением передачи и началом движения. Никаких рывков на скорости – автомат умело перебирает свои восемь ступеней. И хотя задержка при кикдауне есть даже в спортрежиме, она несравнимо меньше, чем у робота. Еще бы динамики побольше: турбомотор 1.6 выдает приличные 186 сил, но ускорение дух не захватывает: более 10 секунд до «сотни».

Всё потому что лишний вес – зло! В снаряженном состоянии Dashing AWD весит 1700 кг. Отсюда и расход топлива: вместо заявленных 8,7 л/100 км в реальности он ест на два литра больше.

Раньше включение обогрева руля было расположено в меню настроек автомобиля, теперь оно переехало в климат-контроль. Приборка – полноценный экран вместо сегментного.

Подключением задней оси ведает многодисковая муфта Faps с гидравлическим, а не привычным электромагнитным управлением. Работает плавно, момент вступления в игру задних колес почти незаметен. На скользкой дороге полноприводный Dashing прям радует: позволяет ехать как по траектории, так и немного помести хвостом при желании. У него появилось то, чего не было у переднеприводной машины, – баланс.

Про автомат

Китайский автомат FA830 выпускается на заводе Fezhun Power. В конструкции применены планетарная передача типа Равиньо, масляный насос пятого поколения и управляющая гидравлика со скоростью переключения 500 мс.

Коробка способна переварить до 300 Н·м крутящего момента. Запас на фоне отдачи турбомотора 1.6 небольшой, так что пренебрегать заменой масла не стоит. Менять жидкость ATF-GS в количестве 6 л нужно каждые 50 тысяч км.

Регламент замены есть и у жидкости в муфте подключения задних колес – каждые 60 тысяч км.

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Увы, при одинаковом оснащении Dashing AWD в версии Luxury аж на полмиллиона дороже переднеприводной машины. А самый дорогой Dashing AWD Sport обойдется в 3,8 млн. Если добавить всего 150 тысяч, можно взять большой Jetour Т2. Может, стоит подумать над установкой автомата на машину и с передним приводом?

Jetour Dashing AWD. Цена в России от 3 649 000 ₽

Автомат и полный привод Цена

Jetour Dashing AWD

Длина / ширина / высота / база 4590 / 1900 / 1688 / 2720 мм

4590 / 1900 / 1688 / 2720 мм Снаряженная / полная масса 1735 / 2035 кг

1735 / 2035 кг Объем багажника 486/977 л

486/977 л Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,9 с

10,9 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 136 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 186 Н·м при 1650 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 136 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 186 Н·м при 1650 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 57 л

АИ-95 / 57 л Трансмиссия полный привод; А8