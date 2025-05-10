Это был самый массовый «химик» в рядах Красной Армии: он разил огнем

К 80‑летию Победы «За рулем» рассказывает о химическом танке ХТ‑26

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Мечем огнем

В музее военной истории в подмосковном Падиково есть единственный сохранившийся химический (огнеметный) танк ХТ‑26. Он же БХМ‑3, боевая химическая машина, сделанная на базе легкого танка Т‑26, который приняли на вооружение Красной Армии в 1931 году как аналог британского Виккерса.

Разработкой БХМ‑3 руководило Военно-химическое управление РККА, а исполнителями были ленинградские КБ‑2 завода № 174 и СКБ‑3 завода Компрессор. Кроме огнемета на борту были распылители отравляющих веществ и приборы дымового пуска – поэтому танк и назывался не огнеметным, а химическим.

Огнеметная установка КС‑2 имела скромную дальность «стрельбы» – даже при попутном ветре огнесмесь летела в лучшем случае на 47 метров, а при боковом – всего на 30 метров. То есть для поражения нужно было подойти вплотную к цели, что при защите танка лишь противопульной броней было очень опасно.

Химический (огнеметный) танк ХТ-26, он же БХМ‑3 – боевая химическая машина, сделанная на базе легкого танка Т‑26.

Отравляющие вещества распылялись не только из башни, но и через прибор дымового пуска на корме. Хотя в первую очередь он предназначался для создания дымовой завесы.

Первое боевое применение ХТ‑26 состоялось в 1939 году в Монголии на реке Халхин-Гол, где советско-монгольские войска разгромили японцев. Воевали ХТ‑26 и во время советско-финской войны 1939–1940 годов.

На начало Великой Отечественной это были самые массовые «химики» в рядах РККА. Больше всего их было в мехбригадах, дислоцированных в Московском и Ленинградском военных округах. Но почти все были уничтожены летом-осенью 1941 года.

Находящаяся сейчас в Подмосковье машина собрана из фрагментов нескольких танков. Но при этом ее удалось восстановить с оригинальными агрегатами и в полностью комплектном виде.

История первого в СССР серийного полноприводного бронеавтомобиля БА‑64 тут.