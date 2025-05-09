Этот беспилотный танк изобрели в СССР

Автором идеи советской электротанкетки ЭТ‑1-627 был писатель-фантаст

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Изделие ЭТ‑1-627 называли по-разному – танкетка, телеторпеда, электротанкетка. Разработка военного инженера 3‑го ранга Александра Казанцева, будущего писателя-фантаста («Внуки Марса», «Фаэты» и другие произведения), обрела реальные черты в начале 40‑х годов.

В основе машины – деревянная рама с четырьмя опорными катками с каждой стороны, гусеницы на резиново‑тканевой основе с деревянными траками-пластинами и электромотор с приводом на задние колеса. Металлические контейнеры предназначались для взрывчатки.

Изделие ЭТ‑1-627

Управление движением и подрывом аппарата производили по двум проводам. Питание поступало по силовому проводу от генератора, размещенного в танке сопровождения. Длина проводов доходила до сотен метров.

Танкетки проходили испытания на полигоне в Кубинке и принимали участие в боевых действиях в Севастополе и при обороне Ленинграда. Главным недостатком изделия было, конечно, наличие длинных уязвимых проводов, что в итоге и послужило приговором машине.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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