#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российским автосалонам придется массово увольнять персонал: в чем причина?
9 мая
Российским автосалонам придется массово увольнять персонал: в чем причина?
Эксперт Попов: автодилерам придется сокращать...
«Автотор» показал вторую модель новой марки Eonyx
9 мая
«Автотор» показал вторую модель новой марки Eonyx
Представлен развозной грузовичок Eonyx, который...
Установка нестандартных колес угробит ваш автомобиль и вот почему
9 мая
Установка нестандартных колес угробит ваш автомобиль и вот почему
Андрей Мершиев: установка больших колес...

Этот беспилотный танк изобрели в СССР

Автором идеи советской электротанкетки ЭТ‑1-627 был писатель-фантаст

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Рекомендуем
Этот прототип стал основой для многих образцов военной техники: что в нем особенного?

Изделие ЭТ‑1-627 называли по-разному – танкетка, телеторпеда, электротанкетка. Разработка военного инженера 3‑го ранга Александра Казанцева, будущего писателя-фантаста («Внуки Марса», «Фаэты» и другие произведения), обрела реальные черты в начале 40‑х годов.

В основе машины – деревянная рама с четырьмя опорными катками с каждой стороны, гусеницы на резиновотканевой основе с деревянными траками-пластинами и электромотор с приводом на задние колеса. Металлические контейнеры предназначались для взрывчатки.

Изделие ЭТ‑1-627
Изделие ЭТ‑1-627
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Управление движением и подрывом аппарата производили по двум проводам. Питание поступало по силовому проводу от генератора, размещенного в танке сопровождения. Длина проводов доходила до сотен метров.

Танкетки проходили испытания на полигоне в Кубинке и принимали участие в боевых действиях в Севастополе и при обороне Ленинграда. Главным недостатком изделия было, конечно, наличие длинных уязвимых проводов, что в итоге и послужило приговором машине.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычной конструкции советского вездехода ЗИЛ‑3906 Аэролл рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
09.05.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0