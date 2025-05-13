Можно ли водить автомобиль с гипсом — и что за это будет

«За рулем» рассказал, что будет, если вести автомобиль с одной здоровой рукой

Согласно ПДД запрещается управление машиной в нездоровом состоянии. В то же время нет статьи, позволяющей оштрафовать водителя, например, с переломом руки.

Считается ли перелом болезнью

Согласно пункту 2.7 ПДД, водитель не имеет права садиться за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, принимая лекарства, снижающие концентрацию внимания и скорость реакции, а также будучи больным или сильно уставшим.

В то же время вывих конечности, растяжение или перелом считаются болезнью. С подобными травмами, согласно Международной классификации болезней (МКБ), пострадавшему полагается больничный. Соответственно, и управление ТС в гипсе, даже если у водителя в целом хорошее самочувствие, не соответствует требованиям Правил дорожного движения.

Но оштрафовать все же не могут

И причина кроется в правовой неопределенности – пункт 2.7 ПДД сформулирован общими выражениями, допускающими различные толкования. Специальная норма, устанавливающая ответственность именно за «болезненный вид» водителя, отсутствует.

Подробнее медицинские ограничения и противопоказания для управления ТС указаны в Постановлении Правительства РФ №1604. Этот нормативный акт классифицирует три категории заболеваний, препятствующие вождению автомобиля:

глазные болезни: дальтонизм, слепота обоих глаз;

расстройства психики и отклонения в поведении, в том числе из-за употребления психоактивных веществ;

заболевания нервной системы, в частности эпилепсия.

О переломах нет ни слова.

Далее в Постановлении №1604 приведены медицинские противопоказания для разных водительских категорий. Так, для категории B ограничением является отсутствие обеих рук либо значительные деформации кистей, существенно осложняющие управление автомобилем. Переломы и вывихи в данном списке ограничений отсутствуют.

Стремясь убедить водителя с поврежденной рукой соблюдать ПДД, инспекторы ГАИ могут указать ему на перечень медицинских показаний к управлению транспортным средством с автоматической коробкой передач, указанных в соответствующем правовом акте.

Отказаться от вождения автомобилей с МКП придется водителям, чьи кисти рук или стопы имеют деформацию, мешающую нормальному управлению автомобилем, а также лицам с отсутствием конечности, кисти, стопы, пальцев или фаланг пальцев, включая случаи полной неподвижности межфаланговых суставов.

Однако непосредственно о переломах даже в данной части документа снова речи не идет, да и сотрудники ДПС не обладают медицинскими знаниями, позволяющими точно определить степень нарушения двигательной активности пальцев водителя, кроме очевидных тяжелых случаев.

Можно ли садиться за руль?

То, насколько ваша травма влияет на способность безопасно вести автомобиль, определяется особенностями перелома и степенью его тяжести.

Если повреждение руки позволяет ей оставаться подвижной и сохранить полную функциональность пальцев, вполне вероятно, что вы сможете ездить на автомобиле с автоматической коробкой передач.

Однако не механике переключение передач может быть затруднительным.

Мы рекомендуем перестраховаться и временно отказаться от роли водителя после любого повреждения рук или ног. Езда с переломом хотя бы одной конечности непривычна и потенциально опасна.

В случае тяжелого ДТП факт наличия травмы у водителя наверняка станет фактором, усугубляющим его вину.

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