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Как советские инженеры «научили» Осу плавать? Интересный проект

«За рулем» описал конструкцию плавающего шасси зенитного комплекса ЗРК 9К33 Оса

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В середине 60-х годов для транспортировки зенитного комплекса ЗРК 9К33 Оса потребовалось создать плавающее шасси с колесной формулой 6×6.

Итогом работы Брянского автозавода в декабре 1970 года стало шасси БАЗ5937. Его главной особенностью и наиболее трудоемкими элементами стали первые в СССР несущие стальные герметизированные корпуса коробчатого сечения полузакрытого типа с гладким днищем.

ЗРК 9К33 Оса
ЗРК 9К33 Оса
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

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Двигатель – 6цилиндровый 300сильный дизель 5 Д20Б300Б.Передвижение по воде обеспечивали два водомета, а также вращение всех колес. Выпуск шасси БАЗ5937 продолжался до 1989 года.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Технические данные двухосного тягача МАЗ‑528, который послужил основой для многих образцов военной техники, описаны тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 13
14.05.2025 
Фото:Wikimedia
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