Как советские инженеры «научили» Осу плавать? Интересный проект

«За рулем» описал конструкцию плавающего шасси зенитного комплекса ЗРК 9К33 Оса

В середине 60-х годов для транспортировки зенитного комплекса ЗРК 9К33 Оса потребовалось создать плавающее шасси с колесной формулой 6×6.

Итогом работы Брянского автозавода в декабре 1970 года стало шасси БАЗ‑5937. Его главной особенностью и наиболее трудоемкими элементами стали первые в СССР несущие стальные герметизированные корпуса коробчатого сечения полузакрытого типа с гладким днищем.

ЗРК 9К33 Оса

Двигатель – 6‑цилиндровый 300‑сильный дизель 5 Д20Б‑300Б. Передвижение по воде обеспечивали два водомета, а также вращение всех колес. Выпуск шасси БАЗ‑5937 продолжался до 1989 года.

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