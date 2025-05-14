Летать и общаться с нейросетями — Шанхай показал автомобильное будущее России

Эксперт перечислил автотренды, которые придут из Китая в Россию уже этим летом

В апреле 2025 года Шанхайский автосалон в очередной раз продемонстрировал миру, что центр автомобильных инноваций смещается на Восток. Китай больше не стремится догнать мировых лидеров — он сам устанавливает стандарты в индустрии, соединяя передовые технологии с практичностью и доступностью.

Для российского рынка это означает только одно: предстоящее лето станет периодом значительного технологического обновления автопарка, уверен генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

Новые автомобильные стандарты на колесах и в воздухе

Традиционно Шанхайский автосалон представляет концепты автомобилей будущего, которые через несколько лет становятся серийными моделями. Однако в этот раз временной разрыв между концептом и производством сократился до минимума. Китайские производители демонстрируют готовность внедрять революционные решения уже сегодня.

Наиболее впечатляющим примером стал Hongqi Tianlin 1 — прототип летающего автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат состоит из трех модулей:

пассажирской кабины,

каркаса с монокрылом и восьмью пропеллерами,

колесного шасси.

Тестовые полеты Tianlin 1 начнутся уже в 2025 году, хотя сроки коммерческого запуска пока не раскрываются.

Tianlin 1 способен преодолевать до 200 км по воздуху со скоростью до 150 км/ч.

При перемещении по дорогам летающий модуль отстыковывается и помещается на хранение, а колесная платформа выполняет роль зарядного устройства.

Разумеется, летающие автомобили — это все еще отдаленное будущее даже для китайского рынка, не говоря уже о российском.

Более практичное и близкое к реальности решение Hongqi представил в виде гибридного седана H5 PHEV. Модель впечатляет запасом хода до 1600 км при полном баке и заряженной батарее.

Аккумулятор емкостью 23,9 кВт·ч позволяет проезжать от 130 до 170 км исключительно на электротяге. Расход топлива в гибридном режиме составляет всего 3,75 л на 100 км.

Силовая установка объединяет 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и электродвигатель, развивающий 228 л.с. и 340 Нм крутящего момента.

Внешне H5 PHEV сохраняет фирменный стиль бренда: вертикальная хромированная решетка радиатора, тонкие фары и Y-образные задние фонари.

Среди других важных особенностей седана — быстрая зарядка, позволяющая пополнить заряд батареи с 30% до 80% менее чем за 14 минут.

Хотя официальной информации о поставках Hongqi H5 PHEV в Россию пока нет, растущий интерес к экологичным автомобилям и активная экспансия китайских брендов на российский рынок делают появление этой модели у нас весьма вероятным уже в ближайшие месяцы.

Спортивный вызов европейским традициям

Особое внимание на Шанхайском автосалоне привлек Denza Z — концептуальный спортивный автомобиль, который позиционируется как конкурент Porsche 911, но по значительно более доступной цене.

Модель получила низкую спортивную посадку, смелый дизайн передней части и острые фары.

Доступны версии как с жестким верхом, так и с откидным.

Интерьер автомобиля выделяется складывающимся рулевым колесом.

Складывающееся рулевое колесо не только повышает безопасность, создавая дополнительное пространство при столкновении, но и придает футуристичный вид салону.

Ожидается, что топовые модификации получат силовую установку мощностью свыше 400 кВт (около 540 л.с.), что позволит разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 3 секунды.

Denza Z оснащен интеллектуальной магнитореологической системой управления кузовом Disus-M, которая адаптируется к дорожным условиям в реальном времени. Реакция подвески происходит менее чем за 10 миллисекунд, что обеспечивает повышенную устойчивость при прохождении скоростных поворотов.

Технологический прорыв Xiaomi и других брендов

Помимо традиционных автопроизводителей, в Китае активно развиваются бренды из смежных отраслей. Так, компания Xiaomi, известная своими смартфонами и бытовой техникой, планирует организовать официальные поставки своих электромобилей в Россию. Среди них — кроссовер YU7, премьера которого запланирована на лето 2025 года.

Для организации поставок и сервисной поддержки в России Xiaomi Motor заключила соглашение о глобальном экспортно-торговом сотрудничестве с компанией «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», у которой есть российский филиал. Ожидается, что параллельный импорт автомобилей марки при этом будет ограничен.

Среди других моделей, которые могут появиться на российском рынке в ближайшем будущем, — электроседан Avatr 06.

Выход Avatr 06 в России запланирован на начало 2026 года.

Также ожидается появление универсала Zeekr 007 GT с мощной 646-сильной установкой и запасом хода более 800 км, среднеразмерного семейного кроссовера Aito M8, официальная презентация которого состоялась 2 апреля 2025 года, и Maextro S800.

Zeekr 007 GT Aito M8

Лидеры рынка укрепляют позиции

Несмотря на снижение общего спроса, китайские марки продолжают уверенно удерживать позиции на российском рынке. В марте лидером среди иностранных брендов стал Haval с результатом 9 790 проданных автомобилей, за ним следуют Chery (8 409) и Geely (5 134). Также в десятке — Changan и ряд других китайских производителей.

В модельном рейтинге Haval Jolion остается самой популярной иномаркой (3 966 шт.), за ним — Chery Tiggo 7 PRO Max и Geely Monjaro. Несмотря на снижение продаж, особенно у Geely, китайские бренды по-прежнему доминируют в сегменте кроссоверов и сохраняют стратегическое преимущество благодаря широкой линейке и технологическим решениям.

Судя по представленным на Шанхайском автосалоне новинкам, эти бренды намерены не только сохранить, но и укрепить свои позиции, предлагая российским покупателям автомобили с передовыми технологиями по доступным ценам.

Китайские технологии определяют будущее

Шанхайский автосалон 2025 года наглядно продемонстрировал, что Китай устанавливает технологические стандарты в автоиндустрии, сочетая передовые решения в области искусственного интеллекта, автономного вождения и инновационных пользовательских интерфейсов.

Например, китайский разработчик ИИ-систем DeepSeek внедрил свою большую языковую модель генеративного искусственного интеллекта во многие автомобили местных производителей.

С помощью DeepSeek владельцы могут получать информацию по интересующим вопросам в режиме онлайн.

Geely, в свою очередь, разработала ИИ Xingrui на базе DeepSeek, способный брать на себя управление автомобилем в режиме автономного движения.

Китайские автомобили постоянно связаны с интернетом и являются частью единой сети, что позволяет им получать информацию о пробках, погоде, ценах на топливо и даже о свободных парковочных местах.

Китай также лидирует по числу выпускаемых и продаваемых электромобилей. Поддержка со стороны государства и быстрое развитие зарядной инфраструктуры сделали КНР лидером в этой области.

Для России это означает, что успешное внедрение электромобилей будет во многом зависеть от того, насколько оперативно будет развиваться соответствующая инфраструктура при поддержке государства.

Особое внимание китайские производители уделяют локализации и адаптации своих продуктов под конкретные рынки. Пользовательские интерфейсы адаптируются под конкретный контекст — город, регион, образ жизни и социальные привычки пользователей.

Что китайские технологии значат для российского рынка – мнение эксперта

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр:

— Для российского автомобильного рынка интеграция китайских инноваций означает качественный технологический скачок. В обозримом будущем автомобилисты получат возможность приобретения автомобилей с опциями автономного вождения, продвинутыми пользовательскими интерфейсами и экологичными силовыми установками.

При этом ключевым преимуществом китайских автомобилей остается соотношение цены и качества. Технологии, сопоставимые с европейскими и американскими аналогами, предлагаются по значительно более доступным ценам.

Однако для полноценной интеграции инновационных решений, особенно в области электромобилей, потребуется развитие соответствующей инфраструктуры. Без государственной поддержки в виде субсидий на покупку электромобилей и развития сети зарядных станций массовый переход на электротягу будет затруднен.

В ближайшем будущем мы, вероятно, увидим дальнейшее усиление позиций китайских брендов на российском рынке и постепенное проникновение передовых технологий в массовый сегмент. Шанхайский автосалон 2025 года показал, что будущее автомобильной индустрии создается в Китае, и это будущее совсем скоро станет нашим настоящим.

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