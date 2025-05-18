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Нет худа без добра: удивительная история внедорожника ГАЗ‑67Б

Вынужденное изменение конструкции руля на ГАЗ‑67Б оказалось по душе водителям

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В середине 40х годов, после очередной бомбардировки, на ГАЗе было уничтожено производство «костяных» рулевых колес для автомобилей ГАЗ67Б.Однако новое решение заводчане предложили почти мгновенно.

В итоге на машинах военного времени появились деревянные рули с литыми чугунными спицами. Любопытно, что архаичное, казалось бы, решение, пришлось водителям по нраву: деревянный руль позволял обходиться без перчаток.

ГАЗ‑67Б
ГАЗ‑67Б
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычной конструкции советского вездехода ЗИЛ‑3906 Аэролл рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем» | Wikimedia
Количество просмотров 286
18.05.2025 
Фото:из архива «За рулем» | Wikimedia
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