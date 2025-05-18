Нет худа без добра: удивительная история внедорожника ГАЗ‑67Б

Вынужденное изменение конструкции руля на ГАЗ‑67Б оказалось по душе водителям

В середине 40‑х годов, после очередной бомбардировки, на ГАЗе было уничтожено производство «костяных» рулевых колес для автомобилей ГАЗ‑67Б. Однако новое решение заводчане предложили почти мгновенно.

В итоге на машинах военного времени появились деревянные рули с литыми чугунными спицами. Любопытно, что архаичное, казалось бы, решение, пришлось водителям по нраву: деревянный руль позволял обходиться без перчаток.

ГАЗ‑67Б

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