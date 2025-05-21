Как курение проникло в автомобиль и почему ему там не место

Эксперт Колодочкин объяснил, почему не стоит курить за рулем

Как в машинах появился «пакет курильщика»

Альфред Данхилл, будущий основатель табачной империи Dunhill, своим нюхом предпринимателя когда-то почувствовал, что современный ему автомобиль и курение каким-то непостижимым образом дополняют друг друга.

Поначалу он выпускал шлемы, очки и меховые перчатки: в открытой машине без этого ездить тяжело.

Но затем Данхилл задумался о курильщиках: приверженцам трубок курить за рулем было крайне неудобно. Так появилась необычная «автомобильная» трубка, у которой передняя часть бочки имела специальное возвышение, препятствующее выдуванию табака с последующим попаданием в лицо курильщика.

Трубка для курения в открытом автомобиле.

В 1914 году сэр Данхилл выпустил собственный автомобиль. Говорят, что он был шикарным.

Почти через столетие после этого именитая фирма Aston Martin построила для не менее именитой компании «Альфред Данхилл» машину для любителей сигар – Aston Martin DB7 Alfred Dunhill Edition. Комплектация автомобиля включала дорожный набор «от Данхилла». В него входили хьюмидор «под старину» (это, грубо говоря, дорогой домик для сигар), сигарную зажигалку и каттер-гильотину – опять-таки для сигар… Потому что автомобиль, как и курение, – это не столько средство для достижения какой-то сиюминутной цели, сколько Ритуал, не терпящий суеты и важный во всех мелочах.

Курильщик знает, для чего служит подобный набор.

Курение в автомобилях запрещено, но…

Сегодня продать машину с прокуренным салоном гораздо сложнее, чем обычную. Никакими гаванскими сигарами в ней, увы, не пахнет. А это постепенно привело к тому, что термин «курильщик» стал синонимом дурно воспитанной личности.

Закон по этому поводу высказался в подавляющем большинстве развитых стран. У нас, пока что, все находится на уровне законодательных инициатив. Во всяком случае, наши ПДД прямо ничего такого не говорят. Пункт 2.7 запрещает управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), но прямого упоминания курения здесь нет. Думается, впрочем, что запрет курения – вопрос времени. Возможно, что его отнесут к вышеупомянутым «иным» состояниям опьянения…

Почему не стоит курить во время вождения

Отчасти запрет курения в машине связан не с заботой о чьем-то здоровье, а о том, что курение отвлекает от управления машиной подобно макияжу или поеданию снеков.

Как известно, при скорости 72 км/ч автомобиль проезжает каждую секунду 20 метров, а при скорости 108 км/ч – 30 метров! Поэтому лучше не убирать руки с руля даже для того, чтобы прикурить сигарету или сделать затяжку. Эти несколько секунд и десятки пройденных метров могут привести к аварийной ситуации и даже к полноценному ДТП – одной рукой не удастся выкрутить рулевое колесо и уйти от столкновения. Кроме того, дым в салоне ухудшает обзор, а курение само по себе снижает скорость реакции.

Как бы то ни было, но прикуриватели из автомобилей сегодня практически исчезли, уступив места гнездам 12 В и USB-портам.

Многие нынешние дети уже, наверное, не знают, что такое прикуриватель.

Факт нарушения закона о курении может быть установлен на основании фото- и видеофиксации, а также со слов свидетелей. Также, по инициативе Минтранса, фиксировать курение в автомобиле смогут камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут фиксировать, свободны ли у водителей руки от любых, кроме руля, предметов во время движения. Нарушением, таким образом, может считаться еда за рулем, курение, в том числе электронных сигарет, и так далее.

Хороший плакат был когда-то. Сейчас таких не встретить.

Трудно сказать, чем такая борьба закончится. И дело не в отвлекающем от вождения курении, а в том, что современный автомобиль давно превратился в набор мониторов и сенсорных экранов, работа с которыми отвлекает внимание водителя от дороги не меньше, чем смартфон в руке.

Может быть, следующим шагом станет запрет таких автомобилей? Правда, других автомобилей уже и нет.

Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть о потраченных деньгах – «За рулем» назвал самые важные особенности автомобильных видеорегистраторов.