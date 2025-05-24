7500 км с белорусским кроссовером — оцинкован или нет?

Опубликован детальный отчет по эксплуатации кроссовера Belgee X50

Какой расход у Belgee X50?

Во второй половине зимы Belgee X50 на пробеге около 5000 км резко умерил аппетит – почти на полтора литра. Погода и стиль вождения за весь сезон сильно не менялись, поэтому списать изменение могу разве что на обкатку. Вне зависимости от причин – это приятно.

За проведенные вместе с Belgee несколько месяцев нашел «психологический» плюс и в маленьком 45‑литровом бензобаке: какую еще машину сегодня зальешь «под пробку» за 2000 рублей?

Какие претензии к светотехнике Belgee X50?

У «пятидесятки» неплохие фары. В одной из вечерних поездок на пути оказался олень. Дальнего света хватило, чтобы вовремя его заметить и замедлиться со скорости около 100 км/ч интенсивно, но без экстрима.

Редкие ныне отдельные противотуманки почти бесполезны – их пучок почему-то настроен слишком высоко. Из-за этого остаются в темноте те секторы, которые они должны освещать – углы непосредственно перед бампером.

Какие обогревы у Belgee X50?

Зимний пакет включает обогрев всех сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля. К последнему никаких претензий. «Грелки» форсунок включаются вручную через меню медиасистемы, что необычно. Обогрев всех сидений одноступенчатый. Греет на славу, но в этом и нюанс: долго держать его включенным невозможно – горячо.

Как едет Belgee X50?

Передний привод для кроссовера В‑класса – в порядке вещей. Адекватно настроенная электроника не душит двигатель сразу, позволяя слегка побуксовать. Под штатным пластиковым пыльником – приличные 190 мм. Поэтому за зиму Belgee ни разу не показал нехватки проходимости.

Топливомер на восемь делений работает нелинейно. Первое исчезает примерно через 100 км, а в нижней трети на каждое приходится всего 50–60 км пробега. Владельцам смартфонов на Андроиде предлагают вместо глобального протокола Android Auto пользоваться китайским QDLink. У него свои глюки и специфика. Например, при его работе нельзя слушать радио – только музыку через телефон. Зато на штатный дисплей «зеркалится» всё содержимое гаджета без ограничений.

Нижний периметр кузова черно-практичный, окрашенные части от нежелательных контактов с препятствиями не пострадают.

Как работает электроника Belgee X50?

За 7500 км и три месяца Belgee X50 отметился только одним глюком: порой дисплей медиасистемы начинает произвольно переходить в другие пункты меню. Помогает тщательная его протирка. Видимо, в какой-то момент на сенсорной поверхности скапливается критическая масса грязи и жира от пальцев, и она начинает на нее реагировать, как на нажатия. Невелика проблема, однако ни на одной другой машине мне такая не встречалась.

Машина прожила всего одну зиму. Сколы на капоте и крыше охотно рыжеют. Это еще не ржавчина, но сигнал тревожный. И антикор не поможет – только оклейка полиуретановой пленкой.

Чего не хватает Belgee X50?

У белорусов обширные планы по локализации модели. Поддерживаю: это позволит Х50 медленнее дорожать. Он уже сейчас не пересекается по цене с импортным рестайлинговым Geely Coolray.

Капот и крыша Belgee X50 не оцинкованы. На передних кромках, наиболее уязвимых для внешнего воздействия, слой лакокрасочного покрытия всего 85–90 мкм.

Главное, чтобы кроссовер не лишился своего задорного нрава и хорошей для «китайца» управляемости. По части оборудования понадеюсь на появление обогрева лобового стекла по всей площади и перекалибровку климат-контроля. Думается, заводу Белджи это по силам.

Belgee X50. 1.5T (150 л. с.), Р7

Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года

Пробег на момент отчета – 7500 км

Расходы на содержание (0–7500 км)*

Расходы на содержание (0–4400 км) – 31 887 ₽

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,3 л/100 км) – 18 677 ₽

Расходы на содержание (4400–7500 км) – 15 185 ₽

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 8,9 л/100 км) – 15 185 ₽

Общие расходы – 42 072 ₽

Стоимость 1 км пробега – 6,28 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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