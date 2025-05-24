7500 км с белорусским кроссовером — оцинкован или нет?
Какой расход у Belgee X50?
Во второй половине зимы Belgee X50 на пробеге около 5000 км резко умерил аппетит – почти на полтора литра. Погода и стиль вождения за весь сезон сильно не менялись, поэтому списать изменение могу разве что на обкатку. Вне зависимости от причин – это приятно.
За проведенные вместе с Belgee несколько месяцев нашел «психологический» плюс и в маленьком 45‑литровом бензобаке: какую еще машину сегодня зальешь «под пробку» за 2000 рублей?
Какие претензии к светотехнике Belgee X50?
У «пятидесятки» неплохие фары. В одной из вечерних поездок на пути оказался олень. Дальнего света хватило, чтобы вовремя его заметить и замедлиться со скорости около 100 км/ч интенсивно, но без экстрима.
Редкие ныне отдельные противотуманки почти бесполезны – их пучок почему-то настроен слишком высоко. Из-за этого остаются в темноте те секторы, которые они должны освещать – углы непосредственно перед бампером.
Какие обогревы у Belgee X50?
Зимний пакет включает обогрев всех сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля. К последнему никаких претензий. «Грелки» форсунок включаются вручную через меню медиасистемы, что необычно. Обогрев всех сидений одноступенчатый. Греет на славу, но в этом и нюанс: долго держать его включенным невозможно – горячо.
Как едет Belgee X50?
Передний привод для кроссовера В‑класса – в порядке вещей. Адекватно настроенная электроника не душит двигатель сразу, позволяя слегка побуксовать. Под штатным пластиковым пыльником – приличные 190 мм. Поэтому за зиму Belgee ни разу не показал нехватки проходимости.
Нижний периметр кузова черно-практичный, окрашенные части от нежелательных контактов с препятствиями не пострадают.
Как работает электроника Belgee X50?
За 7500 км и три месяца Belgee X50 отметился только одним глюком: порой дисплей медиасистемы начинает произвольно переходить в другие пункты меню. Помогает тщательная его протирка. Видимо, в какой-то момент на сенсорной поверхности скапливается критическая масса грязи и жира от пальцев, и она начинает на нее реагировать, как на нажатия. Невелика проблема, однако ни на одной другой машине мне такая не встречалась.
Чего не хватает Belgee X50?
У белорусов обширные планы по локализации модели. Поддерживаю: это позволит Х50 медленнее дорожать. Он уже сейчас не пересекается по цене с импортным рестайлинговым Geely Coolray.
Главное, чтобы кроссовер не лишился своего задорного нрава и хорошей для «китайца» управляемости. По части оборудования понадеюсь на появление обогрева лобового стекла по всей площади и перекалибровку климат-контроля. Думается, заводу Белджи это по силам.
Belgee X50. 1.5T (150 л. с.), Р7
- Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года
- Пробег на момент отчета – 7500 км
Расходы на содержание (0–7500 км)*
- Расходы на содержание (0–4400 км) – 31 887 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,3 л/100 км) – 18 677 ₽
- Расходы на содержание (4400–7500 км) – 15 185 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 8,9 л/100 км) – 15 185 ₽
- Общие расходы – 42 072 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 6,28 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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