Какая защитная шторка для авто лучше — наружная или внутренняя?

«За рулем» рассказал об эффективности и удобстве защитных шторок разного типа

В сильную жару даже исправно работающему кондиционеру требуется изрядное время, чтобы до приемлемого уровня охладить салон машины, весь рабочий день простоявшей под окнами офиса. Если не удалось спрятать «ласточку» в тень, или стой-охлаждайся, или готовься к настоящей бане – правда, аромат дерева тебе заменит разогретый пластик.

Но есть способ уменьшить последствия долгой стоянки на жаре – это защитные шторки.

По крайней мере, так сообщает их реклама.

По идее, такие приспособления – экраны, накидки, шторки – должны уменьшать проникновение в салон солнечного света. Однако их производители не декларируют конкретные величины полезного эффекта. Да и есть ли он на самом деле?

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин опубликовали испытания десяти различных защитных шторок, условно поделенных на два типа: наружные и внутренние.

А какие лучше?

Мнение специалиста

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Часть подобных устройств предназначена для установки снаружи автомобиля, причем не только летом: такие накидки защищают стекло от обледенения. Недостаток наружной защиты очевиден: ее могут украсть. Кроме того, срок ее службы будет сравнительно невысоким вследствие влияния дождя, снега и так далее. Однако реальная эффективность выше, чем при внутрисалонной установке, когда экран борется с излучением, которое уже проникло через ветровое стекло.

Частично он попытается вернуть его обратно, но лишь частично. При этом стеклу достанется как следует, особенно при наличии на нем сколов и трещин. Будет нагреваться и клей, которым стекло приклеено к кузову: возможна даже потеря герметичности.

Устанавливать любой подобный аксессуар довольно муторно. Отметим, что капризные присоски во всех случаях заменяются противосолнечными козырьками, они надежнее и удобнее. Наружные накидки универсальны. Их можно использовать даже как подстилку при экспресс-ремонте. А можно и для «сугрева» себя самого в критической ситуации. Или как зонтик, чтобы добежать до помещения в ливень.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Блестящие защитники» из журнала «За рулем» № 06 за 2025 год.