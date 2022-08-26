Эксперты рассказали, как защитить автомобиль в жару. И себя любимого

На этот раз советами поделился столичный Департамент транспорта.

Температура в Москве бьет все рекорды, отметил Дептранс Москвы в Телеграм-канале и напомнил основные правила, чтобы она не ударила по вам и вашему авто.

Владельцам автомобилей следует проверить систему охлаждения на СТО, а также держать радиатор системы охлаждения в чистоте. Кроме того, необходимо следить за температурой на панели приборов, за уровнем антифриза и иметь его небольшой запас в багажнике.

Также призвали не оставлять внутри автомобиля смартфоны и видеорегистраторы, стеклянные бутылки и аэрозоли.

Среди других советов:

Не спешите включать кондиционер на максимум — есть риск появления микротрещин в ветровом стекле.

Откройте окна и двери перед поездкой, чтобы вышел раскаленный воздух — через несколько минут добавьте кондиционер.

Достаточно, если в машине на 6–7 градусов прохладнее, чем на улице.

Когда на улице слишком жарко, мы чувствуем себя вялыми и раздражительными, а для водителей это особенно опасно. Поэтому специалисты Дептранса рекомендуют придерживаться следующих правил: пить достаточно воды, обезвоженность создает ощущение «тумана» в голове, повышает уровень беспокойства и депрессии.

Следует обращать внимание на свои чувства. Жара обостряет эмоции, мы ярче реагируем на ситуации. Порой срываемся на близких, раздражаемся на дороге. Старайтесь определять такие моменты, останавливаться и приводить себя в эмоциональный порядок.

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А еще всем советуют больше отдыхать. Сон, прогулки в лесу, дыхательные практики и медитация помогают эмоциональному восстановлению и улучшению работы мозга.

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