Эксперты рассказали, как защитить автомобиль в жару. И себя любимого

Температура в Москве бьет все рекорды, отметил Дептранс Москвы в Телеграм-канале и напомнил основные правила, чтобы она не ударила по вам и вашему авто.
Владельцам автомобилей следует проверить систему охлаждения на СТО, а также держать радиатор системы охлаждения в чистоте. Кроме того, необходимо следить за температурой на панели приборов, за уровнем антифриза и иметь его небольшой запас в багажнике.
Также призвали не оставлять внутри автомобиля смартфоны и видеорегистраторы, стеклянные бутылки и аэрозоли.
Среди других советов:
- Не спешите включать кондиционер на максимум — есть риск появления микротрещин в ветровом стекле.
- Откройте окна и двери перед поездкой, чтобы вышел раскаленный воздух — через несколько минут добавьте кондиционер.
- Достаточно, если в машине на 6–7 градусов прохладнее, чем на улице.
Когда на улице слишком жарко, мы чувствуем себя вялыми и раздражительными, а для водителей это особенно опасно. Поэтому специалисты Дептранса рекомендуют придерживаться следующих правил: пить достаточно воды, обезвоженность создает ощущение «тумана» в голове, повышает уровень беспокойства и депрессии.
Следует обращать внимание на свои чувства. Жара обостряет эмоции, мы ярче реагируем на ситуации. Порой срываемся на близких, раздражаемся на дороге. Старайтесь определять такие моменты, останавливаться и приводить себя в эмоциональный порядок.
А еще всем советуют больше отдыхать. Сон, прогулки в лесу, дыхательные практики и медитация помогают эмоциональному восстановлению и улучшению работы мозга.
- В МЧС рассказали, как водители провоцируют пожар в своем авто.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos