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Популярный внедорожник стал еще круче — подробности

Представлен обновленный Tank 300

На стенде Great Wall на Шанхайском автосалоне показали внедорожник Tank 300 в новой версии Hooke — с неразрезным передним мостом вместо штатной независимой подвески и 48‑вольтовым стартер-генератором в дополнение к двигателю V6 3.0. Такую машину обещают выпускать мелкосерийно

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В свою очередь, обновился и обычный Tank 300.

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Внешность внедорожника осталась прежней. Все изменения — в салоне: тут появился более крупный центральный дисплей, уменьшилось количество физических клавиш, селектор коробки передач с переоформленной консоли между сиденьями переехал на рулевую колонку.

Жаль, нам оценить такой интерьер не придется. Для России «трехсотку» обновят позже и по другому сценарию.

Интерьер обновленного Tank 300.
Интерьер обновленного Tank 300.

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Милешкин Кирилл
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 11091
05.06.2025 
Фото:Константин Якубов
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