Популярный внедорожник стал еще круче — подробности
Представлен обновленный Tank 300
На стенде Great Wall на Шанхайском автосалоне показали внедорожник Tank 300 в новой версии Hooke — с неразрезным передним мостом вместо штатной независимой подвески и 48‑вольтовым стартер-генератором в дополнение к двигателю V6 3.0. Такую машину обещают выпускать мелкосерийно
В свою очередь, обновился и обычный Tank 300.
Внешность внедорожника осталась прежней. Все изменения — в салоне: тут появился более крупный центральный дисплей, уменьшилось количество физических клавиш, селектор коробки передач с переоформленной консоли между сиденьями переехал на рулевую колонку.
Жаль, нам оценить такой интерьер не придется. Для России «трехсотку» обновят позже и по другому сценарию.
Интерьер обновленного Tank 300.
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Фото:Константин Якубов
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05.06.2025
Фото:Константин Якубов
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