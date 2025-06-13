Немецкий премиум по цене подержанной Camry — что не так с «пятеркой»?

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Опубликован отчет по типичным проблемам BMW 5‑й серии F10

Шасси, электроника и многие узлы BMW 5‑й серии VI (2010–2017) заимствованы у старшей 7‑й серии.

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Выпускали седан, лифтбек и универсал, с задним или полным приводом. Версия Long – плюс 140 мм к колесной базе и 148 мм к длине.

Большинство машин – немецкой сборки. Заводской код F10.

Линейку двигателей поэтапно обновляли, заменяя устаревшие и неудачные. Также поменялся гидроавтомат.

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BMW 5‑й серии VI (2010–2017)
BMW 5‑й серии VI (2010–2017)

Достоинства

  • Отлично защищен от коррозии.
  • Высокий уровень комфорта и безопасности.
  • Прекрасная динамика и управляемость.

Недостатки

  • Дорогой сервис, ремонт и запчасти.
  • Переусложненные двигатели.

Моторы

Все двигатели скверно относятся к «неправильным» топливу и маслу – вплоть до прогара поршней. Общая слабость – клапан системы вентиляции картера (EGR) иногда отказывает на пробеге до 50 тысяч км. Вдобавок у каждого агрегата индивидуальные особенности.

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  • Турбомоторы 2.0 (184, 245 л. с.) серии N20 (обозначение модели 520i, 528i). Быстро изнашивается привод масляного насоса, порождая масляное голодание. Цепь ГРМ также часто растягивается до 100 тысяч км.
  • Атмосферник 2.5 (204 л. с.) серии N52 (523i). К 100 тысячам км залегают поршневые кольца. Слабые места: водяная помпа, актуаторы систем изменения фаз и хода клапанов.
  • Атмосферник 3.0 (258 л. с.) серии N53 (528i). Регулярно выходят из строя катушки зажигания, много проблем с ТНВД и форсунками прямого впрыска.
  • Турбомотор 3.0 (306 л. с.) серии N55 (535i). Главная боль – форсунки. Засоряются, протекают или просто отказывают, часто на малых пробегах. Грязное масло вызывает закоксовку и задиры.
  • Турбомотор V8 4.4 (407 л. с.) серии N63 (550i). Залегание колец, масложор, болезни форсунок, засорение масляных каналов выводит из строя подшипники турбин.
  • Дизель 2.0 (218 л. с.) серии N47 (525d). В приводе ГРМ три цепи, ремонт системы обычно требуется каждые 50–70 тысяч км. Около 100 тысяч км держатся вихревые заслонки и демпфер коленвала.
  • Дизель 2.0 (190 л. с.) серии B47 (520d) пришел ему на смену в 2014 году. Привод ГРМ намного более стойкий. Но есть другие недостатки: быстрое засорение клапана EGR, впускного трубопровода, масляных каналов.
  • Дизель 3.0 (204–313 л. с.) серии N57 (525d, 530d, 535d). Считается самым надежным во всей линейке. Он же и самый ресурсный – 350–500 тысяч км. Прочие моторы живут меньше. Каждые 100–120 тысяч км надо обслуживать систему EGR, сажевый фильтр и менять демпфер коленвала.

Коробки передач

МКП к нам официально не попадала. Гидроавтоматы: до рестайлинга – ZF 6HP (шесть ступеней), после – ZF 8HP (восемь ступеней). Общая болячка – коробится и течет пластиковый поддон. Иных явных недугов нет. При этом 8HP служит в среднем дольше, капремонт назревает к 250 тысяч км.

У полноприводных версий (xDrive) в районе 150 тысяч км надо лечить электропривод в раздаточной коробке, сальники переднего редуктора, муфту кардана, иногда подшипники.

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Эксплуатационные болячки

  • В ходовой части слабое звено – «плавающие» сайлентблоки верхних поперечных рычагов. В целом до 120–150 тысяч км служат все элементы, многие и дольше, даже опционные пневмобаллоны. Рулевой механизм тоже стойкий.
  • Кузов сохраняет достойный вид и после 200 тысяч км – ржавчина вылезает только в «битых» местах.
  • Системные мелкие поломки: электропривод крышки багажника, обогрев сидений, отваливаются колпачки омывателей фар.

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Euro NCAP: 2010 – пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 83%, пешеход – 78%, системы содействия безопасности – 100%.

Самое массовое предложение на вторичке: 520i 4×2

Оптимальный выбор: 525d/530d 4×2 или 4×4

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Зиновьев Сергей
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«За рулем»
Количество просмотров 27169
13.06.2025 
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«За рулем»
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