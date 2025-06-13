Немецкий премиум по цене подержанной Camry — что не так с «пятеркой»?

Опубликован отчет по типичным проблемам BMW 5‑й серии F10

Шасси, электроника и многие узлы BMW 5‑й серии VI (2010–2017) заимствованы у старшей 7‑й серии.

Выпускали седан, лифтбек и универсал, с задним или полным приводом. Версия Long – плюс 140 мм к колесной базе и 148 мм к длине.

Большинство машин – немецкой сборки. Заводской код F10.

Линейку двигателей поэтапно обновляли, заменяя устаревшие и неудачные. Также поменялся гидроавтомат.

BMW 5‑й серии VI (2010–2017)

Достоинства

Отлично защищен от коррозии.

Высокий уровень комфорта и безопасности.

Прекрасная динамика и управляемость.

Недостатки

Дорогой сервис, ремонт и запчасти.

Переусложненные двигатели.

Моторы

Все двигатели скверно относятся к «неправильным» топливу и маслу – вплоть до прогара поршней. Общая слабость – клапан системы вентиляции картера (EGR) иногда отказывает на пробеге до 50 тысяч км. Вдобавок у каждого агрегата индивидуальные особенности.

Турбомоторы 2.0 (184, 245 л. с.) серии N20 (обозначение модели 520i, 528i). Быстро изнашивается привод масляного насоса, порождая масляное голодание. Цепь ГРМ также часто растягивается до 100 тысяч км.

Быстро изнашивается привод масляного насоса, порождая масляное голодание. Цепь ГРМ также часто растягивается до 100 тысяч км. Атмосферник 2.5 (204 л. с.) серии N52 (523i). К 100 тысячам км залегают поршневые кольца. Слабые места: водяная помпа, актуаторы систем изменения фаз и хода клапанов.

К 100 тысячам км залегают поршневые кольца. Слабые места: водяная помпа, актуаторы систем изменения фаз и хода клапанов. Атмосферник 3.0 (258 л. с.) серии N53 (528i). Регулярно выходят из строя катушки зажигания, много проблем с ТНВД и форсунками прямого впрыска.

Регулярно выходят из строя катушки зажигания, много проблем с ТНВД и форсунками прямого впрыска. Турбомотор 3.0 (306 л. с.) серии N55 (535i). Главная боль – форсунки. Засоряются, протекают или просто отказывают, часто на малых пробегах. Грязное масло вызывает закоксовку и задиры.

Главная боль – форсунки. Засоряются, протекают или просто отказывают, часто на малых пробегах. Грязное масло вызывает закоксовку и задиры. Турбомотор V8 4.4 (407 л. с.) серии N63 (550i). Залегание колец, масложор, болезни форсунок, засорение масляных каналов выводит из строя подшипники турбин.

Залегание колец, масложор, болезни форсунок, засорение масляных каналов выводит из строя подшипники турбин. Дизель 2.0 (218 л. с.) серии N47 (525d). В приводе ГРМ три цепи, ремонт системы обычно требуется каждые 50–70 тысяч км. Около 100 тысяч км держатся вихревые заслонки и демпфер коленвала.

В приводе ГРМ три цепи, ремонт системы обычно требуется каждые 50–70 тысяч км. Около 100 тысяч км держатся вихревые заслонки и демпфер коленвала. Дизель 2.0 (190 л. с.) серии B47 (520d) пришел ему на смену в 2014 году. Привод ГРМ намного более стойкий. Но есть другие недостатки: быстрое засорение клапана EGR, впускного трубопровода, масляных каналов.

пришел ему на смену в 2014 году. Привод ГРМ намного более стойкий. Но есть другие недостатки: быстрое засорение клапана EGR, впускного трубопровода, масляных каналов. Дизель 3.0 (204–313 л. с.) серии N57 (525d, 530d, 535d). Считается самым надежным во всей линейке. Он же и самый ресурсный – 350–500 тысяч км. Прочие моторы живут меньше. Каждые 100–120 тысяч км надо обслуживать систему EGR, сажевый фильтр и менять демпфер коленвала.

Коробки передач

МКП к нам официально не попадала. Гидроавтоматы: до рестайлинга – ZF 6HP (шесть ступеней), после – ZF 8HP (восемь ступеней). Общая болячка – коробится и течет пластиковый поддон. Иных явных недугов нет. При этом 8HP служит в среднем дольше, капремонт назревает к 250 тысяч км.

У полноприводных версий (xDrive) в районе 150 тысяч км надо лечить электропривод в раздаточной коробке, сальники переднего редуктора, муфту кардана, иногда подшипники.

Эксплуатационные болячки

В ходовой части слабое звено – «плавающие» сайлентблоки верхних поперечных рычагов. В целом до 120–150 тысяч км служат все элементы, многие и дольше, даже опционные пневмобаллоны. Рулевой механизм тоже стойкий.

Кузов сохраняет достойный вид и после 200 тысяч км – ржавчина вылезает только в «битых» местах.

Системные мелкие поломки: электропривод крышки багажника, обогрев сидений, отваливаются колпачки омывателей фар.

Euro NCAP: 2010 – пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 83%, пешеход – 78%, системы содействия безопасности – 100%.

Самое массовое предложение на вторичке: 520i 4×2

Оптимальный выбор: 525d/530d 4×2 или 4×4

За те же деньги: Jaguar XF, Lexus ES, Mercedes-Benz E-класса, Toyota Camry