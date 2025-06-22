Автокам — автомобильная авантюра девяностых годов

Эксперт Канунников рассказал, как англичане обманули советский автопром

Среди странных и чудных затей конца прошлого века эта оставила особый след. Хотя бы потому, что в авантюру ввязались чуть ли не десяток предприятий.

Автомобиль из Англии

Ветры перестройки породили уйму амбициозных, в том числе и автомобильных, затей. Чего тогда только не планировали! Ведь выбор отечественных автомобилей по-прежнему был невелик, а иномарки только начинали поступать в страну и были доступны очень узкому кругу покупателей.

Одной из новых организаций, которая взялась изменить положение вещей и молодой российский автомобильный рынок, стала основанная 27 июня 1990 года «Ассоциация Автокам». Она объединила несколько предприятий, расположенных, в частности, в Татарстане, на Урале, в Ивановской области. Действительно автомобильным предприятием, из тех, что вошли в Ассоциацию, был только КАМАЗ.

Партнером для создания нового отечественного автомобиля выбрали британскую фирму FSV International. Почему настолько малоизвестную в автомобильном мире компанию – непонятно. Вероятно, благодаря сходной цене. А возможно, еще и в связи с повышенной активностью малоизвестной даже на Туманном Альбионе фирмы. Умение себя «продать», как известно, – отдельный талант, далеко не всегда, правда, связанный с реальными талантами и возможностями.

Компания FSV владела правами на производство автомобилей Rickman Ranger. Эти простые машины имели бесхитростные трехдверные стеклопластиковые кузова на металлическом (из замкнутых профилей) каркасе. Конструкцию создала фирма Rickman, которую и увековечили в названии машины.

Конструкция британского Ranger базировалась на оцинкованном пространственном каркасе.

Британский Ranger комплектовали серийными агрегатами и узлами от Ford Escort Mk2. Покупатель мог выбрать двигатель объемом от 1,3 до 2 л.

Машина выглядела скромным внедорожником, но имела привод лишь на задние колеса. Колесная база составляла всего 2160 мм. Делали также версию Convertible с тентом над задней частью кузова. Такую машину можно было превратить и в пикап. Выпускали и грузопассажирский вариант Space Ranger с тремя рядами сидений и колесной базой 2590 мм. На таком шасси предлагали даже кэмпер Ranger Motorhome.

Британский Ranger Convertible.

Автомобиль можно было заказать даже в разобранном виде – в качестве комплекта для самостоятельной сборки. Кит-кары в Британии пользовались некоторым спросом у провинциальных энергичных пенсионеров и интересующихся техникой юношей. Вот эта немудреная конструкция и заинтересовала российскую «Ассоциацию Автокам» со штаб-квартирой в Набережных Челнах.

Российские Рейнджеры

Наши Рейнджеры планировали оснащать двигателями Ford рабочим объемом 1,8 л и 2 л. Начать, разумеется, решили с базовой короткой трехдверной версии. Но для пробы собрали и прототипы Ranger Convertible и длинный Space Ranger.

Российский Автокам-Рейнджер.

Производство планировали запустить одновременно на двух площадках. В частности, в городе Менделеевске (в Татарстане), на площадях химзавода. Расположившая там фирма «Тойма» 27 мая 1991 года рапортовала о начале выпуска Автокам-3101. А 1 августа о старте производства доложила и компания «Теза» из Шуи Ивановской области.

Декларировали, что к 1993 году из британских машинокомплектов ежегодно станут собирать 20 тысяч автомобилей. Правда, 70% планировали отправлять обратно в Британию, поскольку сборка в России оказалась дешевле. Примерно 6000 машин «Ассоциация Автокам» намерена была реализовывать на родине.

Салон Рейнджера элегантностью не блистал.

Насколько рынку нужны были автомобили инженерного уровня самоделки, но с недешевыми агрегатами Ford, тогда особо никто не задумывался. Тем более что совсем скоро перед «Ассоциацией Автокам» встали иные, более серьезные проблемы.

Российская сторона оплатила компании FSV одну тысячу первых машинокомплектов. Для начала получила 50, из которых, по официальным данным, и собрали 48 первых Автокамов.

Под капотом установлен двигатель Ford.

Но тут британская компания прекратила поставки и даже перестала выходить на связь. Позднее в Великобритании над ней прошел судебный процесс, и кто-то из ее руководителей даже получил тюремный срок. Но ни оплаченных машинокомплектов, ни денег за них российские партнеры так и не получили.

Тут бы грустной истории и закончиться. Но сериал с авантюрным сюжетом продолжился.

Замена двигателя и подвески

После скандала с британским поставщиком первой из Ассоциации вышла фирма «Теза». Она же попыталась превратить автомобиль во внедорожник, что, учитывая дизайн и повышенный интерес рынка к полноприводным машинам, выглядело логично.

Агрегаты, естественно, заимствовали у ВАЗ-21213. Но идея сделать вторую Ниву (рамную и стеклопластиковую), как и другие аналогичные затеи тех лет, умерла, не родившись. Правда, как выяснилось позднее, не навсегда.

Автокам-Рейнджер с длинной базой.

Интерес к проекту проявили и в НАМИ. В те годы институт, в отсутствии централизованной автомобильной отрасли, фактически оставшийся не у дел, пробовал свои силы в самых разных проектах. Для опытного образца очередной версии Рейнджера взяли один из кузовов, оставшихся в институте после сертификации.

Автомобиль, сделанный в НАМИ, назвали Автокам-2160. Машину удешевили, приблизив к реальным потенциальным покупателям. Под капот установили двигатель УЗАМ-412 от Москвича. Переднюю подвеску McPherson от Форда тоже заменили москвичевской.

Такая версия автомобиля обеспечила несчастливой британской конструкции вторую жизнь. Правда, недолгую и тоже несчастливую.

Кэмпер Ranger Motorhome, собранный в Татарстане из британского машинокомплекта.

Серийный выпуск Автокамов

Производство Автокама-2160, предложенного НАМИ, взялась организовать пермская компания «Велта» и родственная ей фирма «Пермавто», которая была одним из соучредителей «Ассоциации Автокам». Кузова должен был делать Пермский машиностроительный завод.

Автокам-2160 – версия НАМИ с отечественными агрегатами.

Автомобили намерились выпускать в двух версиях: Автокам-2160 – с уфимским двигателем объемом 1,5 л, мощностью 72 л.с. и Автокам-21601 – с 85-сильным 1,7-литровым тоже уфимским мотором.

Коробки передач взяли четырехступенчатые от Москвичей-412 и 2140, задний мост – от ИЖ-2126, а задние рессоры – от фургона ИЖ-2715. Рулевая колонка и приборы на Автокаме стояли от Оки. Внутри установили четыре отдельных сиденья от Моквича-412. Теперь автомобиль был полностью отечественным и максимально дешевым.

Первые машины собрали в декабре 1993 года. Но тут выяснилось, что Пермский машиностроительный завод не справляется с производством кузовов. Заказ передали в Нижний Тагил, заодно немного изменив переднюю часть автомобиля и установив на него вертикальные фонари от ижевского Москвича-412-028.

Но и идея сделать автомобиль полноприводным продолжала будоражить умы тех, кто по-прежнему верил в проект. В Перми на автомобиль вновь установили полный привод: раздаточную коробку и иные узлы и детали Нивы. В 1997-м всем этим снабдили Велту-2163 с базой 2160 мм и удлиненную Велту-21631 с базой 2350 мм. Однако дело, видимо, ограничилось лишь этой парой полноприводных автомобилей.

Прототип Велта-21631 с полным приводом.

Конец Автокама

Часть кузовов, сделанных в Перми, успели отправить в Менделеевск, где под именем Тойма до 1997 года собрали несколько десятков машин. Причем с 1995 года этим не слишком успешным проектом занялось и еще одно юрлицо – некая российско-австрийская компания Менди-Росси.

Автокам-2160 Тойма.

Закончилась история Автокам-2160 все-таки в Перми. Последние из примерно восьми десятков автомобилей в варианте с задним приводом сделали в 1999 году.

Авантюрная эпопея чудного британо-советского автомобильного изделия длилась почти десятилетие и закончилась вместе с ярким и противоречивым временем многочисленных попыток сделать нечто новое и самобытное.

Рейнджер, он же Автокам, Велта и Тойма, стал выразительной иллюстрацией к истории той эпохи. Зато теперь им рады в музеях…

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