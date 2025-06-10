#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Первый в СССР пятидверный хэтч — в чем он превосходил VW Passat и Nissan Violet

ИЖ‑2125 Комби и его немецкий и японский одноклассники — сравнение конструкций

Ижевский автомобиль на базе Москвича‑412 – первый советский пятидверный хэтчбек.

Рекомендуем
Самые дешевые новые кроссоверы на авторынке РФ — на чем экономят китайцы?

Серийное производство ИЖ‑2125 Комби начали в 1973 году.

Кстати, автомобилей с подобными кузовами – одноклассников Комби – в мире было еще очень немного.

Но и по иным параметрам ИЖ‑2125 выглядел еще достаточно современной моделью.

ИЖ‑2125 Комби

ИЖ‑2125 Комби. Длина – 4120 мм, колесная база – 2400 мм. Автомобиль, созданный на базе Москвича‑412, имел такие же габариты. По снаряженной массе (1045 кг) ИЖ заметно превосходил зарубежных одноклассников.
ИЖ‑2125 Комби. Длина – 4120 мм, колесная база – 2400 мм. Автомобиль, созданный на базе Москвича‑412, имел такие же габариты. По снаряженной массе (1045 кг) ИЖ заметно превосходил зарубежных одноклассников.
ИЖ‑2125 Комби, как и базовый Москвич‑412, имел классическую компоновку.
На ИЖ‑2125 ставили двигатель Москвич‑412. Рабочий объем 1,5 л (82×70 мм). Степень сжатия – 8,8. Мощность – 75 л. с. при 5800 об/мин. Советский верхневальный мотор был одним из самых мощных в классе.
На всё семейство Москвича‑412, в том числе на ИЖ‑2125, ставили единственную четырехступенчатую механическую коробку передач. Такая же коробка была базовой и для Ниссана. Но для него в качестве опции предлагали пятиступенчатую механику и трехступенчатый автомат.
Тормозная система ИЖ‑2125: барабаны на всех колесах и гидровакуумный усилитель.
Передняя подвеска ИЖ‑2125 – независимая, пружинная, на поперечных рычагах.
Задняя подвеска ИЖ‑2125 – зависимая на продольных рессорах.
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat. Длина – 4190 м, колесная база – 2470 мм. Базовой версией громкой новинки начала 1970‑х годов стал трехдверный хэтчбек. Пятидверная версия была на 70 мм длиннее советского автомобиля. При этом снаряженная масса Фольксвагена – всего 900 кг. Выпускали также пятидверный универсал.
Volkswagen Passat. Длина – 4190 м, колесная база – 2470 мм. Базовой версией громкой новинки начала 1970‑х годов стал трехдверный хэтчбек. Пятидверная версия была на 70 мм длиннее советского автомобиля. При этом снаряженная масса Фольксвагена – всего 900 кг. Выпускали также пятидверный универсал.
Volkswagen Passat – переднеприводный автомобиль с продольным расположением двигателя.
Базовый двигатель Пассата рабочим объемом 1,3 л (75×72,4 мм). Степень сжатия – 8,5. Мощность – 55 л. с. при 5500 об/мин. Предлагали также моторы 1,5 л мощностью 75 и 85 л. с.
Passat оснащали четырехступенчатой механической коробкой передач и трехступенчатым автоматом.
У немецкого и японского автомобилей тормоза более совершенные: спереди диски, усилитель – вакуумный.
Passat имел спереди подвеску McPherson с амортизаторными стойками.
Задняя подвеска – упругая балка и амортизаторные стойки.

Nissan Violet

Nissan Violet. Длина – 4120 мм, колесная база – 2450 мм. Ровесника и формального одноклассника ИЖ‑2125 в Японии и в некоторых других странах продавали под именами Datsun 140J и 160J, в США – как Datsun 710. Базовый четырехдверный седан имел массу 955 кг. Выпускали также двухдверный седан и пятидверный универсал.
Nissan Violet. Длина – 4120 мм, колесная база – 2450 мм. Ровесника и формального одноклассника ИЖ‑2125 в Японии и в некоторых других странах продавали под именами Datsun 140J и 160J, в США – как Datsun 710. Базовый четырехдверный седан имел массу 955 кг. Выпускали также двухдверный седан и пятидверный универсал.
Nissan Violet, как и ИЖ, – классической компоновки: мотор спереди, ведущие колеса задние.
Стандартный мотор Ниссана – рабочим объемом 1,4 л (76×77 мм). Степень сжатия – 9,0. Мощность – 65 л. с. при 6000 об/мин. Японский двигатель отличала высокая степень сжатия и уровень форсировки. Предлагали и версии с двигателями 1.6 мощностью 83 л. с, а также спортивную модификацию SSS, мотор которой развивал 100–110 л. с.
У Nissan Violet, как и у Фольксвагена, передняя подвеска – McPherson.
У Ниссана такая же задняя подвеска, как и у Москвича и ИЖа, – цельный мост и продольные рессоры. На спортивной версии была независимая пружинная подвеска.

На переломе

В начале 1970‑х годов ИЖ‑2125, как и Москвич‑412, – не передовой, но еще вполне современный конструктивно автомобиль. Главный недостаток – устаревшие барабанные тормоза.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Однако именно в те годы зарубежные модели стремительно совершенствовались, резко росло число версий – выбор двигателей, коробок передач и комплектаций. В этом соревновании Ижевский автозавод, как и другие советские заводы, стал отставать от конкурентов, что стало очевидным уже в середине семидесятых годов.

  • Ретротест ижевского хэтчбека — по этой ссылке.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 7984
10.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2