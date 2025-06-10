Первый в СССР пятидверный хэтч — в чем он превосходил VW Passat и Nissan Violet

ИЖ‑2125 Комби и его немецкий и японский одноклассники — сравнение конструкций

Ижевский автомобиль на базе Москвича‑412 – первый советский пятидверный хэтчбек.

Серийное производство ИЖ‑2125 Комби начали в 1973 году.

Кстати, автомобилей с подобными кузовами – одноклассников Комби – в мире было еще очень немного.

Но и по иным параметрам ИЖ‑2125 выглядел еще достаточно современной моделью.

ИЖ‑2125 Комби

ИЖ‑2125 Комби. Длина – 4120 мм, колесная база – 2400 мм. Автомобиль, созданный на базе Москвича‑412, имел такие же габариты. По снаряженной массе (1045 кг) ИЖ заметно превосходил зарубежных одноклассников.

ИЖ‑2125 Комби, как и базовый Москвич‑412, имел классическую компоновку. На ИЖ‑2125 ставили двигатель Москвич‑412. Рабочий объем 1,5 л (82×70 мм). Степень сжатия – 8,8. Мощность – 75 л. с. при 5800 об/мин. Советский верхневальный мотор был одним из самых мощных в классе.

На всё семейство Москвича‑412, в том числе на ИЖ‑2125, ставили единственную четырехступенчатую механическую коробку передач. Такая же коробка была базовой и для Ниссана. Но для него в качестве опции предлагали пятиступенчатую механику и трехступенчатый автомат. Тормозная система ИЖ‑2125: барабаны на всех колесах и гидровакуумный усилитель.

Передняя подвеска ИЖ‑2125 – независимая, пружинная, на поперечных рычагах. Задняя подвеска ИЖ‑2125 – зависимая на продольных рессорах.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat. Длина – 4190 м, колесная база – 2470 мм. Базовой версией громкой новинки начала 1970‑х годов стал трехдверный хэтчбек. Пятидверная версия была на 70 мм длиннее советского автомобиля. При этом снаряженная масса Фольксвагена – всего 900 кг. Выпускали также пятидверный универсал.

Volkswagen Passat – переднеприводный автомобиль с продольным расположением двигателя. Базовый двигатель Пассата рабочим объемом 1,3 л (75×72,4 мм). Степень сжатия – 8,5. Мощность – 55 л. с. при 5500 об/мин. Предлагали также моторы 1,5 л мощностью 75 и 85 л. с.

Passat оснащали четырехступенчатой механической коробкой передач и трехступенчатым автоматом. У немецкого и японского автомобилей тормоза более совершенные: спереди диски, усилитель – вакуумный.

Passat имел спереди подвеску McPherson с амортизаторными стойками. Задняя подвеска – упругая балка и амортизаторные стойки.

Nissan Violet

Nissan Violet. Длина – 4120 мм, колесная база – 2450 мм. Ровесника и формального одноклассника ИЖ‑2125 в Японии и в некоторых других странах продавали под именами Datsun 140J и 160J, в США – как Datsun 710. Базовый четырехдверный седан имел массу 955 кг. Выпускали также двухдверный седан и пятидверный универсал.

Nissan Violet, как и ИЖ, – классической компоновки: мотор спереди, ведущие колеса задние. Стандартный мотор Ниссана – рабочим объемом 1,4 л (76×77 мм). Степень сжатия – 9,0. Мощность – 65 л. с. при 6000 об/мин. Японский двигатель отличала высокая степень сжатия и уровень форсировки. Предлагали и версии с двигателями 1.6 мощностью 83 л. с, а также спортивную модификацию SSS, мотор которой развивал 100–110 л. с.

У Nissan Violet, как и у Фольксвагена, передняя подвеска – McPherson. У Ниссана такая же задняя подвеска, как и у Москвича и ИЖа, – цельный мост и продольные рессоры. На спортивной версии была независимая пружинная подвеска.

На переломе

В начале 1970‑х годов ИЖ‑2125, как и Москвич‑412, – не передовой, но еще вполне современный конструктивно автомобиль. Главный недостаток – устаревшие барабанные тормоза.

Однако именно в те годы зарубежные модели стремительно совершенствовались, резко росло число версий – выбор двигателей, коробок передач и комплектаций. В этом соревновании Ижевский автозавод, как и другие советские заводы, стал отставать от конкурентов, что стало очевидным уже в середине семидесятых годов.

Ретротест ижевского хэтчбека — по этой ссылке.