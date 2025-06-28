На что потратить миллион — 12 лет с иномаркой нашей сборки

Опубликован детальный отчет по эксплуатации седана Citroen C4 2013 года

Незаметно и буднично общие расходы на Ситроен перевалили за миллион рублей. Миллион! Но ведь почти половина от общей суммы – траты на топливо.

А если разделить миллион на 12 лет жизни машины или на 130 тысяч км, то вроде не так уж и много.

Стоимость одного километра пробега недавно превысила 8 рублей. Но, сравнивая стоимость бензина и запчастей лет десять назад с нынешними ценами, получается, что 8 рублей за километр теперь не так уж и дорого.

Что сломалось?

В последний год автомобиль хворал в основном возрастными, а потому логичными и в определенной мере даже ожидаемыми недугами.

На 125‑й тысяче пробега летом в пробках кондиционер стал самостоятельно выключаться. Конечно же, в жару. А когда же еще пользоваться кондиционером? Стоило немного разогнаться – кондиционер начинал работать, но холодил явно хуже, чем прежде. Понятно, что система охлаждения перестала справляться со своими обязанностями.

Радиатор кондиционера развалился неожиданно. Амортизатор потек ожидаемо.

Попытка промыть алюминиевый радиатор кондиционера привела к его разрушению. Нашли неоригинальный радиатор за восемь с небольшим тысяч рублей – примерно в три раза дешевле оригинала. Плюс хладагент и работа по установке. Итого – больше 17 тысяч рублей. Зато холодит кондиционер теперь как новый.

Давно сбился со счета замененным на Ситроене задним амортизаторам. Признаки износа знакомые – подвеска теряет упругость, что особенно заметно в поворотах. При осмотре видны отчетливые подтеки.

Это – врожденная болезнь седана С4: корма явно перегружена. Частота износа амортизаторов зависит от количества поездок с большой нагрузкой в багажнике. Да и дороги, которые, как известно, чаще всего выбирать не удается, сказываются.

Кстати, о дорогах. Каюсь, в километре от дома не заметил на хорошо знакомой столичной улице весеннюю яму. Знаки и ограждения для аварийного участка, как водится, еще не завезли. Звук, который на неровностях стала издавать подвеска после вроде бы не очень сильного удара, подсказывал: стоит заехать на подъемник.

Думаю, что лопнувшая пружина подвески уже была «уставшей», а яма лишь ускорила процесс. Это предположение служит неким успокоением при уплате за пружины и ремонт тринадцати с лишним тысяч рублей. Заодно заменили одну шаровую опору. Они, кстати, живучие – за 130 тысяч км сменили всего две.

Впервые замены потребовала рулевая тяга. Комплект задних колодок пришлось менять внепланово из-за отвалившейся накладки.

Поздней осенью машина довольно долго стояла. Не на ручнике. Но при первой после простоя поездке сзади раздался характерный звук отрыва колодок от дисков. Звук стал повторяться каждое утро.

Что от чего оторвалось, стало ясно при внимательном осмотре тормозов. Одна из колодок разрушилась. Пришлось поменять комплект и согласиться на обслуживание тормозов, включающее проверку, чистку и смазку всего, что необходимо. Заодно убедились, что дискам и передним колодкам еще ходить и ходить.

А вот левый наконечник и рулевую тягу пришлось заменить. Но это первый в истории автомобиля ремонт рулевого. Разумеется, откорректировали углы установки передних колес.

Citroen C4 Sedan

Вообще-то на управляемость Ситроена я никогда не жаловался. Но теперь машина явно стоит на дороге лучше, особенно на высоких скоростях. Время от времени проверять углы передних колес совсем не вредно.

Конечно, какими бы логичными и даже ожидаемыми ни были возрастные неисправности, заметные траты на ремонт радости не вызывают. Ремонтировать и вообще содержать сильно поезженный автомобиль недешево. Особенно – сегодня. Но глядя на цены новых машин, думаешь порой, что не так уж это и дорого.

Citroen C4 Sedan

Изготовитель – Citroen Россия, Калуга

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года

Пробег на момент отчета – 130 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–130 000 км)*

Расходы на содержание 0–130 000 км – 1 079 674 ₽

Из них на бензин – 504 916 ₽

Расходы на содержание 123 000–130 000 км – 132 888 ₽

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,6 л/100 км) – 44 754 ₽

ТО (масло, фильтры, свечи, работа) – 17 215 ₽

Замена пружин передней подвески – 13 754 ₽

Замена шаровой опоры – 6109 ₽

Замена задних амортизаторов – 12 000 ₽

Замена радиатора кондиционера (работы на СТО) – 17 340 ₽

Замена задних тормозных колодок – 6791 ₽

Замена рулевой тяги и регулировка углов установки колес – 14 925 ₽

Стоимость 1 км пробега – 8,3 ₽

* Без учета бензина на марафон «60 часов За рулем», транспортного налога, полисов ОСАГО и каско, а также ремонтов после аварий.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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