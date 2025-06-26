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За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?

«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных россиян 2000-х

Одним из атрибутов «новых русских» начала 2000х годов, помимо малиновых пиджаков и золотых побрякушек, кое-где неожиданно стал… автомобиль Ока!

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На встречи единомышленников – от Вязников и Владимира до Казани и Тольятти – нувориши любили прибывать на тюнингованных крошечных машинках, оснащенных полным приводом, блокировкой дифференциала, легкосплавными колесами, аэродинамическим обвесом, лесенками на крышу и всем прочим, пытаясь подобным размахом удивить себе подобных.

Ока с модным в свое время тюнингом – как вам?
Ока с модным в свое время тюнингом – как вам?

Стоимость и целесообразность доработок в такой компании никого не волновала. Мода сошла так же неожиданно, как и возникла.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О том, почему не состоялась модернизация знаменитой Оки, рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 96
26.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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