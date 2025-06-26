За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?

«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных россиян 2000-х

Одним из атрибутов «новых русских» начала 2000‑х годов, помимо малиновых пиджаков и золотых побрякушек, кое-где неожиданно стал… автомобиль Ока!

На встречи единомышленников – от Вязников и Владимира до Казани и Тольятти – нувориши любили прибывать на тюнингованных крошечных машинках, оснащенных полным приводом, блокировкой дифференциала, легкосплавными колесами, аэродинамическим обвесом, лесенками на крышу и всем прочим, пытаясь подобным размахом удивить себе подобных.

Ока с модным в свое время тюнингом – как вам?

Стоимость и целесообразность доработок в такой компании никого не волновала. Мода сошла так же неожиданно, как и возникла.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О том, почему не состоялась модернизация знаменитой Оки, рассказано здесь.