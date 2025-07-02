150 сил, автомат, сервис в каждом городе — станет ли Азимут лидером продаж

Главный редактор «За рулем» дал свою оценку новому кроссоверу Lada Azimut

Новый кроссовер Lada Azimut, представленный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), по замыслу АВТОВАЗа, должен стать одним из самых сбалансированных предложений в своем сегменте. Новинка должна покорить сердца российских автолюбителей, сочетая в себе современные решения и проверенные временем технологии. Но многое зависит от цены.

Двигатели Lada Azimut: надежность и перспектива

Под капот Azimut будут устанавливаться хорошо известные, но модернизированные двигатели АВТОВАЗа. На старте продаж кроссовер будет доступен с атмосферными агрегатами объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.). Оба мотора будут агрегатироваться с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, предлагая водителям выбор в зависимости от их предпочтений.

Особый интерес вызывает анонсированная турбированная версия мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач, которая появится в модельном ряду в перспективе. Если АВТОВАЗу удастся предложить этот вариант по конкурентной цене, Lada Azimut имеет все шансы стать настоящим флагманом отечественного автопрома, предлагая динамику и комфорт более высокого, чем сейчас, уровня.

Lada Azimut адаптирован для России

АВТОВАЗ позиционирует Azimut как автомобиль, максимально адаптированный под российские условия эксплуатации. Среди ключевых преимуществ модели выделяются:

современный дизайн – привлекательный внешний вид, отвечающий актуальным тенденциям автомобильного рынка;

развитая сервисная сеть – гарантия доступности обслуживания и запасных частей по всей стране;

экономичная стоимость владения – сниженные расходы на эксплуатацию и содержание автомобиля;

просторный салон и вместительный багажник – комфорт для пассажиров и достаточно места для груза;

богатое оснащение – широкий набор опций и систем для удобства и безопасности, включая электрообогревы боковых стекол.

Все это делает Azimut весьма привлекательным предложением для широкого круга покупателей.

Цена Lada Azimut

Несмотря на все озвученные преимущества, официальные ценники на Lada Azimut пока не раскрываются. Говорят о стоимости около 2,5 млн рублей. Но такой ценник кажется слишком высоким для успеха. Именно от ценовой политики АВТОВАЗа будет зависеть, сможет ли Azimut оправдать возложенные на него надежды и стать по-настоящему массовым и востребованным кроссовером.

Элеонора Лилли: Azimut — чисто российская разработка, но она довольно дорогая.