Кого и как будут наказывать за громкий выхлоп

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В России готовятся к установке на дорогах камер «Эфир», которые измеряют уровень шума и фиксируют превышение децибелов. Идея понятная, но испытания «Эфира» идут в обстановке строжайшей секретности. Говорят, что эффективность этого чудо-устройства 100% и ложных срабатываний нет совсем.

Возможно, отечественная разработка действительно вышла за пределы законов физики – за это честь и хвала разработчикам. Но международный опыт разработки подобных устройств, который публично доступен для изучения, показывает, что проблем много. Шумовые камеры не просто ошибаются, а делают это регулярно, а выявить ошибку постфактум практически невозможно.

Ошибочка вышла

Что заставляет такие камеры ошибаться? Давайте разберем на примере европейского опыта.

Во‑первых, геометрия потока. В час пик по одной полосе едут автомобили с минимальным расстоянием друг от друга. Или мотоцикл продирается между машинами. Акустический луч едва различает такие «слипшиеся» цели: малейший сдвиг фаз – и камера спишет всплеск выхлопа на соседнюю машину. Ведь разрешение акустического детектора – более чем 1 метр. При ширине машины чуть более 2 метров и расстоянии между машинами в пробке 0,5 метра!

Чем плотнее трафик, чем ближе друг к другу машины и чем острее «угол атаки» камер, тем выше шанс, что фотофиксация придет тому, кто просто оказался ближе к объективу, а не громче.

А ведь у нас сейчас сужают полосы и боковое расстояние тоже становится сильно меньше.

Во‑вторых, влияют расстояние и направленность. Микрофоны висят на шестиметровой опоре, а пик шума случается за двадцать метров до неё или под самым столбом. Без идеальной поправки на дистанцию алгоритм завысит или занизит уровень. Часто тихий автомобиль рядом для камеры выглядит громче, чем ревущий мотоцикл полосой дальше. Это физика.

В‑третьих, нужно учитывать отражение звука. Узкие улицы с высокими зданиями образуют акустический каньон: один выстрел прямоточного глушителя отражается десятком эхокопий. Алгоритм локализации прыгает между ними, а в протокол попадает совсем другой автомобиль, чья траектория случайно совпала с одним из отраженных углов.

И отбойный молоток

Самый богатый источник ошибок – это городской шумовой ландшафт. Сирена скорой, клаксон грузовика, отбойный молоток стройки – любой из этих импульсов может совпасть с проездом тихого электромобиля. Камера видит превышение, видит кузов в кадре и нажимает на спуск.

Производители учат нейросети распознавать спецсигналы по шаблону, но реальные сирены меняют тональность, а стройка работает хаотично, поэтому фильтры спасают не всегда.

Шумовой фон и погода

Есть ещё банально высокий естественный шумовой фон: в центре мегаполиса базовый уровень шума в час пик держится на 75 дБ! У камеры остается всего три-четыре децибела динамического запаса, и любое хлопанье дверью превращается в нарушение. Чем оживленнее улица, тем чаще камера уходит в красную зону.

Погодные факторы добавляют шума. На мокром асфальте шуршание шин поднимает спектр на пару-тройку децибел, сильный ветер «наддувает» звук, а дождь стучит по решетке микрофона. А если гроза, гром? Комплексы повышают пороги при ветре выше 8 м/с, но шквал может налететь мгновенно – и автоматика не успевает.

Про микрофоны

Аппаратные сбои хоть и редки, но очень токсичны и трудно выявляются. Дрейф чувствительности микрофона всего лишь на 1,5 дБ превращает законный 79 дБ проезд в виртуальные 80,5 и огромный штраф. Сбой синхронизации времени разрывает пару «звук – фото», и вот невиновный уже получил штраф, а владелец прямотока поехал дальше по своим делам.

Сумма слагаемых

Все эти факторы складываются! Каждый по отдельности дает проценты погрешности, а вместе – увеличение количества ложных штрафов.

Именно поэтому пилотные проекты в крупнейших городах мира до сих пор работают без автоматических штрафов: каждое срабатывание проверяет вручную оператор. Автоматизация же сделает ошибку нормой и в сложной городской акустической среде почти неизбежно повлечет очень высокий процент ложных срабатываний и, как следствие, несправедливых штрафов.

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