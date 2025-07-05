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Ударная тема — как правильно называть запчасти?

Эксперты «За рулем» ответили на вопросы читателей

В печатных материалах ударения почти никогда не ставятся. А жаль: ошибок в разговорной речи было бы гораздо меньше… Даже бывалые редакторы порой спотыкаются на известных, казалось бы, терминах.

Кстати, некоторые из приведенных примеров мы позаимствовали из нашей почты.

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Шаровáя опора или шáровая?

Какой бывает опора – шарова́я или шáровая? Это редкий случай, когда она может быть одновременно и той, и другой! Если речь идет об элементе подвески, то правильный ответ – шарова́я. Но если говорить про цвет этого изделия, то термин ша́ровая вполне подходит: «шáровый» – значит, серого цвета.

Поэтому опора серого цвета может называться и так, и сяк – смотря что иметь в виду. То же относится и к шаровому крану.

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Жалюзú или жáлюзи?

Слово имеет французские корни (jalousie), а потому ударение – на последнем слоге: жалюзи́. [Есть стишок-запоминалка: «Ты нам шторы не вези: мы повесим жалюзи».]

Бензопрóвод или бензопровóд?

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Бензопровод, трубопровод, мусоропровод, путепровод – где ударение? Запомнить правильный вариант несложно, если представить себе, что все эти системы что-то провОдят через себя. Любопытно, что сомнений в правильности произношения не возникает разве что в слове водопровод… Короче, правильный вариант – бензопрово́д!

Стýпица или ступúца?

Тут разночтений нет: правильный вариант – ступи́ца! Проверочное слово (без обид) очень простое: ударение там же, где и в слове тупи́ца, в котором ошибок не делают… А правильное название соответствующего подшипника – ступи́чный, а вовсе не сту́пичный.

Растрýб или рáструб?

Речь идет о расширенной конусообразно конечной части трубы, а также части любого предмета, имеющего такую форму. По неизвестной причине большинство делает ударение на первом слоге, однако верный вариант только один – растру́б!

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Колодочкин Михаил
Количество просмотров 3908
05.07.2025 
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