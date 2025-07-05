Ударная тема — как правильно называть запчасти?

Эксперты «За рулем» ответили на вопросы читателей

В печатных материалах ударения почти никогда не ставятся. А жаль: ошибок в разговорной речи было бы гораздо меньше… Даже бывалые редакторы порой спотыкаются на известных, казалось бы, терминах.

Кстати, некоторые из приведенных примеров мы позаимствовали из нашей почты.

Шаровáя опора или шáровая?

Какой бывает опора – шарова́я или шáровая? Это редкий случай, когда она может быть одновременно и той, и другой! Если речь идет об элементе подвески, то правильный ответ – шарова́я. Но если говорить про цвет этого изделия, то термин ша́ровая вполне подходит: «шáровый» – значит, серого цвета.

Поэтому опора серого цвета может называться и так, и сяк – смотря что иметь в виду. То же относится и к шаровому крану.

Жалюзú или жáлюзи?

Слово имеет французские корни (jalousie), а потому ударение – на последнем слоге: жалюзи́. [Есть стишок-запоминалка: «Ты нам шторы не вези: мы повесим жалюзи».]

Бензопрóвод или бензопровóд?

Бензопровод, трубопровод, мусоропровод, путепровод – где ударение? Запомнить правильный вариант несложно, если представить себе, что все эти системы что-то провОдят через себя. Любопытно, что сомнений в правильности произношения не возникает разве что в слове водопровод… Короче, правильный вариант – бензопрово́д!

Стýпица или ступúца?

Тут разночтений нет: правильный вариант – ступи́ца! Проверочное слово (без обид) очень простое: ударение там же, где и в слове тупи́ца, в котором ошибок не делают… А правильное название соответствующего подшипника – ступи́чный, а вовсе не сту́пичный.

Растрýб или рáструб?

Речь идет о расширенной конусообразно конечной части трубы, а также части любого предмета, имеющего такую форму. По неизвестной причине большинство делает ударение на первом слоге, однако верный вариант только один – растру́б!

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