Гонки, тест-драйвы и адреналин — всё это ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025

«За рулем» опубликовал фотоотчет феста и рассказал про его скорое продолжение

13-14 июня 2025 года на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково прошел второй «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Это интересный, активный и содержательный праздник: фестиваль проходил в рамках второго этапа RDRC — Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу.

Спортивная программа растянулась на оба дня фестиваля. Свои коррективы в спортивную борьбу внес дождь. Но опытные организаторы быстро осушили трассу после осадков для возобновления заездов.

Гиперкары против «электрички»

В соревнованиях такого высокого уровня принимают участие настоящие произведение инженерного искусства!

Например, в классе 9.2 зрители наблюдали за борьбой серьезно доработанных спорткаров и электромобиля: BMW M5 мощностью 1300 л.с., Porsche 911 Turbo S, моторы которых разогнаны до 900 л.с., и другие суперкары выступили против Xiaomi SU7 Ultra.

А как вам Skoda Yeti мощностью 1000 л.с., которая бросает вызов заряженным BMW M4? Зрители увидели немало шедевров тюнинга!

ТАЗы валят!

Помимо зарубежный спортивных машин в российском дрэг-рейсинге ведут упорную борьбу серьезно доработанные отечественные автомобили.

В рамках «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» дебютировала новая версия легендарной ВАЗ-2110 с трехсекционным роторным двигателем мощностью более 1300 л.с. Двигатель теперь установлен продольно, что лучше загружает ведущую переднюю ось. В планах пилота машины Эльшана Асланова обновить рекорд Европы на 1/4 мили (402 метра) для переднеприводной техники.

Есть и Таврия, которая разгоняется до 200 км/ч за 11 секунд, и многочисленные быстрые ВАЗ-2108 и даже ВАЗ-2101, которая набирает 240 км/ч за 9 секунд.

Женщины в дрэг-рейсинге

В Чемпионате и Кубке России по дрэг-рейсингу, официальным партнером которого выступает премиальный производитель автомобильных систем охлаждения компания STRON, выступает немало женщин-пилотов.

Например, Евгения Найт стала первой женщиной, севшей за руль Top Dragster класса 4.5, мощностью 1800 л.с. В рамках «ЗА РУЛЕМ ФЕСТА» она стала третьей в квалификации в своем классе, уступив только двум напарникам по команде.

Анастасия Борисова является одной из самых сильных гонщиц в RDRC Street: в 2024 году на BMW M8 GranCoupe она стала лучшей сразу в двух классах – Pro ET и 11.0. В категории 9.2, самом быстром классе для дорожных машин, в 2023 году Мария Кутычкина обошла соперников, набрав вдвое больше очков, чем ее ближайший преследователь.

Заметим, что в соревнованиях RDRC нет раздельных мужских и женских заездов, и девушки сражаются на равных с мужчинами.

Тест-драйвы на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТЕ»

Параллельно со спортивными заездами на площадках фестиваля разворачивались интереснейшие действия. Например, титульный партнер «ЗА РУЛЕМ ФЕСТА» корейская компания KGM (бывшая SsangYong) предложила гостям тест-драйв своих горячих новинок.

На специальной полосе препятствий, имитирующей сложные внедорожные условия, каждый мог в деле испытать новые корейские автомобили. Свои возможности демонстрировали среднеразмерный кроссовер KGM Torres и рамный внедорожник KGM Rexton. Они преодолевали «качели», легко справлялись с диагональным вывешиванием, крутыми подъемами, «стиральными досками». Очередь желающих прокатиться не иссякала.

Напомним, что инженеры KG Mobility создают автомобили уже более 70 лет. Их модели всегда вызывают неподдельный интерес у автолюбителей. И наш фестиваль это доказал еще раз.

Корейская автокомпания позаботилась и о маленьких посетителях «ЗА РУЛЕМ ФЕСТА». Для них в уютном шатре организовали детский салон красоты, анимационные проекты, работала фотостудия с искусственным интеллектом.

Ретровыставка на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТЕ»

В рамках автомобильного фестиваля состоялся показ коллекционных ретроавтомобилей Волжского автозавода.

Наш коллега редактор «За рулем» и член клуба Lada History Александр Виноградов представил свой автомобиль ВАЗ-2103 1976 года выпуска в оригинальной заводской окраске.

Призы и партнеры «ЗА РУЛЕМ ФЕСТА»

Производитель моторных масел и смазок компания LUBREX, являясь официальном партнером «За рулем», поддержала «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», подготовив призы для победителей заездов, развлекательную программу и подарки для посетителей. Баночка моторного масла от LUBREX — ценный подарок.

Ее продукция одобрена ведущими автомобильными компаниями мира. В ассортименте есть и синтетические масла специально для спортивных турбированных двигателей — таких, как те, что взрывали воздух на гоночной трассе RDRC.

Информационным партнером «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» выступила популярная радиостанция «Калина красная». Она привнесла на автомобильный праздник неповторимую музыкальную атмосферу.

Продолжение «ЗА РУЛЕМ ФЕСТА» 12 и 13 июля

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» стал праздником для всех, кто неравнодушен к автомобилю и автоспорту. К слову, заезды на вылет 2-го этапа RDRC, которые не состоялись из-за непогоды, пройдут в рамках 3-го этапа серии 12 и 13 июля. Среди них будет и класс «За рулем ALL STARS» — открытая категория для всех участников серии на дорожных автомобилях.

На автодроме RDRC Racepark лучшие пилоты будут бороться за победу сразу на двух этапах. Приезжайте, будет круто!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneTRxeHbt98

Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ всегда предлагает различные интересные занятия для всей семьи.