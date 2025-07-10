Горячий воздух из кондиционера — что случилось и как исправить

Эксперт Ревин объяснил, почему кондиционер без хладагента дует горячим воздухом

Когда система кондиционирования не работает из-за вышедшего из нее хладагента, температура воздуха, идущего из климатической установки, будет зависеть от нескольких факторов. И пока вы не закачаете в систему новый хладагент, кондиционер будет дуть горячим воздухом.

Стоите или едете

Если кондиционер не работает, то поток, поступающий в салон с улицы, будет иметь температуру наружного воздуха. Но при условии, что вы едете быстро. Если автомобиль стоит в пробке, то температура потока будет выше.

Воздух, поступающий в отопитель, забирается из щели между капотом и ветровым стеклом. Там он нагревается от раскаленного мотора и от нагретого солнцем кузова. Последний эффект увеличивается, если ваш автомобиль окрашен в темный оттенок. Дополнительный подогрев воздуха происходит уже в корпусе отопителя, а зависит это от компоновки двигателя.

Расположение катколлектора

При поперечном расположении двигателя, а это относится почти ко всем легковым автомобилям, включая кроссоверы, катколлектор может по-разному передавать тепло в салон. Если катколлектор располагается спереди, между двигателем и радиатором, то он меньше подогревает зону моторного щита, отделяющего двигатель от салона. И, наоборот, катколлектор, стоящий на задней стороне мотора, прямо у щита моторного отсека, больше греет воздух, поступающий в климатический блок.

Если возле моторного щита располагается еще и турбокомпрессор, то воздух может быть раскаленным – этот агрегат на некоторых режимах раскаляется так, что улитка турбины светится красным.

Двигатели с передним и задним расположением катколлектора. У Chevrolet Cobalt катколлектор расположен спереди... ...а у Hyundai Solaris спрятан за двигателем и греет салон автомобиля.

Неисправность климатического блока

Современные автомобильные «печки» устроены так, что воздух всегда проходит через теплообменник кондиционера, а в радиатор отопителя ведет отдельный канал. Это сделано для того, чтобы подогрев воздуха можно было отключать, несмотря на то, что теплообменник отопителя всегда горячий. Это решение уже много лет используется вместо крана отопителя, который перекрывал поток жидкости.

Воздух , нагнетаемый вентилятором 7, проходит фильтр 8 и испаритель кондиционера 9. Если заслонка 5 не полностью перекрывает канал к радиатору отопителя 4, то в салон пойдет нагретый воздух.

Проблема в том, что у немолодых автомобилей заслонка, управляющая потоком воздуха, может работать некорректно. Возможно, в этом случае деформирована сама заслонка или же барахлит ее привод. Причем привод может быть как механический (и тогда мог слететь тросик), так и электрический (и тогда проблем может быть еще больше).

Пережимать шланг с антифризом, идущий к отопителю, не советую. Немолодой шланг после этого может потечь, а двигатель, лишившись важного контура циркуляции охлаждающей жидкости, – перегреться.

Что делать?

Если в ожидании ремонта надо ездить, и ездить по жаре, то вам пригодится старое правило караванщиков в пустыне. Пока ветер хоть немного холоднее человеческого тела, он охлаждает. А если температура поступающего воздуха выше, то от него лучше отгородиться теплым халатом и чалмой.

Так же надо поступать и в автомобиле. Если воздух из дефлекторов идет горячий, поток следует перекрыть: выключить климатическую установку, закольцевать забор воздуха (чтобы он не шел самотоком) и открыть окна.

Охлаждаемся омывателем

Если предстоит несколько дней ездить без кондиционера, то можно слить содержимое бачка омывателя и регулярно заправлять его чистой водой. Тогда, периодически брызгая водой на ветровое стекло, получится заметно снизить температуру воздуха, поступающего в салон. Ведь вода будет испаряться в тех же местах, где проходит воздух, поступающий в отопитель.

Опасность открытых окон

При движении с открытыми окнами следите, чтобы вас с непривычки не продуло. И, как всегда в жару, надо больше пить, причем простую воду.

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