Зачем возить в авто изотермическое покрывало? Рассказываем!

Эксперты «За рулем» изучили возможности термоодеял

«Он аккуратно расстелил накидку, сложил пиджак под голову и улегся, скинув туфли. Лежать на накидке было мягко и удобно, как на перине. Он завернул края на себя, и накидка плотно облегла его, как спальный мешок».

Клиффорд Саймак «Что может быть проще времени?»

У вас в машине уже есть изофолия?

Если нет, то купите ее немедленно.

Если продавец не поймет, о чем речь, то попросите у него спасательное одеяло. Или термическое покрывало. Или термоодеяло. Можно даже упомянуть майларовое покрывало. Иностранец вспомнит про emergency blanket. Потому что всё это – одно и то же, синонимы.

Зачем оно нужно?

Термическое покрывало – это тонкая пленка из износоустойчивого термопластика, на которую с двух сторон нанесено металлизированное покрытие. Как правило, с одной стороны оно золотистое, а с другой – серебристое.

Термопокрывала продаются в разных обличьях и комплектациях. Термонавес для туризма (читай – палатка) стоит около 1000 рублей, а средняя стоимость одного образца – менее 100 рублей.

Такое покрывало препятствует распространению инфракрасного излучения, идущего в жару к человеку, а в холод – от человека. Последнее особенно важно при минимизации последствий ДТП, поскольку позволяет уменьшить теплопотери ослабленного человеческого тела. Медики знают, что раненого, после оказания первой помощи, нужно непременно согреть. Именно переохлаждение – причина гибели многих людей. И далеко не всегда есть возможность перенести пострадавшего в теплое помещение или развести костер.

Как пользоваться?

При защите от охлаждения термопокрывало советуют выворачивать наружу золотистой стороной, а при защите от перегрева – серебристой. Логика простая: серебристый слой напоминает зеркало, от которого всё отражается. Поэтому при необходимости согреться этот слой должен быть внутри, возвращая человеку уходящую от него энергию. А при перегреве наружный серебристый слой будет отражать энергию солнечных лучей.

Проверим эффективность

Некоторые публикации утверждают, что обе стороны термопокрывала работают одинаково. Что ж – проверим. Воспользуемся методикой, примененной нами при оценке эффективности противосолнечных экранов.

Стенд включает в себя источник инфракрасного излучения мощностью 100 Вт и термодатчик, расположенный на фиксированном расстоянии от излучателя. Меняя расстояние между ними, добиваемся стабильной температуры в 50 °C, а затем помещаем между источником и приемником термопокрывало, сравнивая показания термометра при различной ориентации экрана.

Наши замеры показали, что термодатчику всё равно, какой стороной пленки его защищают от нагрева. Термопокрывала боятся открытого пламени, однако нагрев примерно до 60 °C выдерживают.

Получилось, что информация о равноценности сторон верна: в обоих случаях датчик, защищенный от источника излучения термопокрывалом, зарегистрировал падение температуры с начальных 50 °C примерно до 38 °C.

Какая еще от них польза?

Материал термопокрывала обладает антибактериальными свойствами. Оно не присыхает к ранам.

В исключительных случаях термопокрывалом можно пользоваться как носилками для переноски пострадавших – оно выдерживает нагрузку более 100 кг. Но при этом боится порезов о сучья, острые камни и тому подобное.

В аварийных ситуациях вдали от цивилизации термопокрывало можно использовать как сигнальное средство для привлечения внимания спасателей. Помните, что на снегу заметнее золотистая сторона, на песке и траве – серебристая.

Палатка-термопокрывало особого комфорта не создает, но это лучше, чем вообще ничего. К тому же она заметна издалека, что в аварийных ситуациях упрощает поиски пострадавших.

При парковке на солнечном участке термопокрывало можно применить как противосолнечный экран, накрыв им ветровое стекло машины. Кстати, то же самое можно делать и дома, закрывая окно на солнечной стороне.

В экстремальной ситуации термопокрывалом можно воспользоваться как подобием ведра для переноски воды. Понятно, что им можно пользоваться и как импровизированным зонтиком или навесом от дождя.

Термопокрывалом можно укрывать скоропортящиеся продукты, слегка отодвигая их кончину.

При необходимости перевезти в машине нечто грязное сперва расстелите термопокрывало, а затем разместите грязный объект поверх него. Салон не пострадает.

Использовать термопокрывало нужно поверх одежды.

Это важно

Термопокрывало не является источником энергии и не может служить надежным теплоизолятором. Оно лишь временно уменьшает теплопотери – не более чем на пару часов. Его следует использовать только поверх одежды.

Термопокрывала боятся острых сучьев: первый же опыт это доказал. Открытое пламя опасно: термопокрывало легко вспыхивает и сгорает почти полностью.

Термопокрывало боится не только острых предметов, но и воздействия высоких температур – зажженных сигарет и огня.

Термопокрывало, бывшее в работе, периодически нужно «проветривать». Выделяемая телом влага остается под покрывалом, а потому на поверхности быстро образуется конденсат.

Надо ли возить с собой?

Не обязательно, но желательно. В некоторых странах (например, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии) изофолия входит в состав аптечек первой помощи. Стоит копейки, места не занимает, есть не просит, при хранении не портится. А вот своевременную помощь в экстренной ситуации оказать может.

Чем опасна жара для автомобиля, подробно рассказано тут.