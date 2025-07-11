Зачем возить в авто изотермическое покрывало? Рассказываем!
«Он аккуратно расстелил накидку, сложил пиджак под голову и улегся, скинув туфли. Лежать на накидке было мягко и удобно, как на перине. Он завернул края на себя, и накидка плотно облегла его, как спальный мешок».
Клиффорд Саймак «Что может быть проще времени?»
У вас в машине уже есть изофолия?
Если нет, то купите ее немедленно.
Если продавец не поймет, о чем речь, то попросите у него спасательное одеяло. Или термическое покрывало. Или термоодеяло. Можно даже упомянуть майларовое покрывало. Иностранец вспомнит про emergency blanket. Потому что всё это – одно и то же, синонимы.
Зачем оно нужно?
Термическое покрывало – это тонкая пленка из износоустойчивого термопластика, на которую с двух сторон нанесено металлизированное покрытие. Как правило, с одной стороны оно золотистое, а с другой – серебристое.
Такое покрывало препятствует распространению инфракрасного излучения, идущего в жару к человеку, а в холод – от человека. Последнее особенно важно при минимизации последствий ДТП, поскольку позволяет уменьшить теплопотери ослабленного человеческого тела. Медики знают, что раненого, после оказания первой помощи, нужно непременно согреть. Именно переохлаждение – причина гибели многих людей. И далеко не всегда есть возможность перенести пострадавшего в теплое помещение или развести костер.
Как пользоваться?
При защите от охлаждения термопокрывало советуют выворачивать наружу золотистой стороной, а при защите от перегрева – серебристой. Логика простая: серебристый слой напоминает зеркало, от которого всё отражается. Поэтому при необходимости согреться этот слой должен быть внутри, возвращая человеку уходящую от него энергию. А при перегреве наружный серебристый слой будет отражать энергию солнечных лучей.
Проверим эффективность
Некоторые публикации утверждают, что обе стороны термопокрывала работают одинаково. Что ж – проверим. Воспользуемся методикой, примененной нами при оценке эффективности противосолнечных экранов.
Стенд включает в себя источник инфракрасного излучения мощностью 100 Вт и термодатчик, расположенный на фиксированном расстоянии от излучателя. Меняя расстояние между ними, добиваемся стабильной температуры в 50 °C, а затем помещаем между источником и приемником термопокрывало, сравнивая показания термометра при различной ориентации экрана.
Получилось, что информация о равноценности сторон верна: в обоих случаях датчик, защищенный от источника излучения термопокрывалом, зарегистрировал падение температуры с начальных 50 °C примерно до 38 °C.
Какая еще от них польза?
- Материал термопокрывала обладает антибактериальными свойствами. Оно не присыхает к ранам.
- В исключительных случаях термопокрывалом можно пользоваться как носилками для переноски пострадавших – оно выдерживает нагрузку более 100 кг. Но при этом боится порезов о сучья, острые камни и тому подобное.
- В аварийных ситуациях вдали от цивилизации термопокрывало можно использовать как сигнальное средство для привлечения внимания спасателей. Помните, что на снегу заметнее золотистая сторона, на песке и траве – серебристая.
- При парковке на солнечном участке термопокрывало можно применить как противосолнечный экран, накрыв им ветровое стекло машины. Кстати, то же самое можно делать и дома, закрывая окно на солнечной стороне.
- В экстремальной ситуации термопокрывалом можно воспользоваться как подобием ведра для переноски воды. Понятно, что им можно пользоваться и как импровизированным зонтиком или навесом от дождя.
- Термопокрывалом можно укрывать скоропортящиеся продукты, слегка отодвигая их кончину.
- При необходимости перевезти в машине нечто грязное сперва расстелите термопокрывало, а затем разместите грязный объект поверх него. Салон не пострадает.
Это важно
Термопокрывало не является источником энергии и не может служить надежным теплоизолятором. Оно лишь временно уменьшает теплопотери – не более чем на пару часов. Его следует использовать только поверх одежды.
Термопокрывало боится не только острых предметов, но и воздействия высоких температур – зажженных сигарет и огня.
Термопокрывало, бывшее в работе, периодически нужно «проветривать». Выделяемая телом влага остается под покрывалом, а потому на поверхности быстро образуется конденсат.
Надо ли возить с собой?
Не обязательно, но желательно. В некоторых странах (например, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии) изофолия входит в состав аптечек первой помощи. Стоит копейки, места не занимает, есть не просит, при хранении не портится. А вот своевременную помощь в экстренной ситуации оказать может.
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