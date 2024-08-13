Спасательное одеяло и хирургические ножницы: что еще должно быть в автоаптечке с 1 сентября 2024 года

Эксперт Вепренцева рассказала о новых требованиях в РФ к содержимому автоаптечки

В России с 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения Минздрава для автомобилистов по содержимому медицинской аптечки. Об этом рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева.

Она уточнила, что теперь в медицинской аптечке в обязательном порядке должны быть: медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

«В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра», – напомнила эксперт.

Ранее Минздрав РФ обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. При этом отмечается, что аптечки, укомплектованные по прежним нормам, можно использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Ранее по просьбе «За рулем» опытный врач скорой помощи составил список препаратов для идеальной аптечки, в перечень вошли 30 наименований.

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Источник: ria.ru