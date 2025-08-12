Цена ресурса в рублях и флаконах

Грядущий ремонт двигателя всегда пугает владельцев неновых автомобилей. Этот неприятный момент поможет заметно отодвинуть триботехнический состав от «Супротек», который восстанавливает изношенные стальные и чугунные поверхности трения, создавая прочное покрытие, отлично удерживающее масло.

Главное – не опоздать. Состав применяем своевременно, не дожидаясь пока мотору станет совсем худо. Напоминаем: «Супротек» не оживляет «мертвые» агрегаты, а восстанавливает изношенные! Чтобы максимально отсрочить капитальный ремонт двигателя, триботехнический состав нужно использовать регулярно.

Сколько нужно флаконов и сколько они стоят? Например, мотор двухлитровый, периодичность замены масла – раз в 10 тысяч километров. Цена одного флакона препарата «Актив Плюс» – 2200 рублей, «Актив Регуляр» – 1611 рублей. Двигатель начнем обрабатывать «Супротеком» с первой замены масла – это не возбраняется и даже приветствуется.

Для первоначальной обработки нового мотора нам понадобятся два флакона «Актив Плюс». Не менее чем за тысячу километров до замены заливаем в моторное масло триботехнический состав «Актив Плюс», доезжаем до плановой замены, меняем масло и фильтр. Второй флакон препарата заливаем в свежее масло. Далее при каждой замене используем «Актив Регуляр».

За пробег 250 тысяч километров всего будет 24 смены масла. Значит, кроме двух «Плюсов» понадобится 22 упаковки «Регуляра». Затраты составят 39 842 рубля – цена одного ТО для не самого недорогого автомобиля.

Эту сумму можно уменьшить. На многих автомобилях смена моторного масла производится не через 10, а через 15 тысяч километров. И не обязательно постоянно лить «Регуляр». После применения «Актив Плюс», описанного выше, спокойно катаемся 60 тысяч километров (не забывая менять масло и фильтр, конечно). Потом повторяем обработку «Плюсом». Только она будет уже не двукратной – третий флакон уйдет при очередной плановой замене масла. Таков регламент для движков с пробегом более 50 тысяч километров.

Максимальную сумму, которую придется инвестировать в защиту двигателя, определили. Но почему мы остановились на пробеге в четверть миллиона километров? Это рубеж для современных моторов, за которым наступает глубокая старость.

Итак, престарелый ДВС испустил последний выхлоп. Замена банального мотора на «контрактный» (бэушный) обойдется минимум в 250 тысяч рублей. Капитальный же ремонт современного немецкого двигателя с использованием фирменных узлов и деталей выйдет раз в десять дороже. И 40 тысяч рублей на этом фоне – смешная сумма.

Проведенные компанией испытания трибосоставов и статистика на основе десятков тысяч отзывов автомобилистов подтверждают, что обработанный трибоприсадками движок становится заметно экономичнее. Подсчитано, что только на снижении расхода топлива (после применения «Активов») за несколько лет можно до семи раз «вернуть» затраты на обработку. Такой вот кэшбек от «Супротек».

Неужели, если регулярно использовать триботехнический состав «Супротек», то ремонт делать не придется? Придется, но значительно позднее. Насколько? Один из подопытных автомобилей прошел 1 360 000 км без капремонта мотора. Пусть это простенький движок развозного фургона, но результат всё равно впечатляет.

Кроме трибосоставов специалисты рекомендуют использовать топливные присадки «Супротек». Они не только помогут содержать в чистоте и исправности систему питания двигателя и камеру сгорания, но и обеспечат нормальную работу форсунок. А значит правильное, штатное протекание рабочего процесса в цилиндрах без локальных перегревов, неполного сгорания, отложений нагара, калильного зажигания и прочих неприятностей.

В заключение несколько слов про еще один дорогой в ремонте агрегат – автоматическую коробку передач. По опыту эксплуатации китайских вариаторов в такси, некоторые модели бесступенчатых трансмиссий едва выхаживали 50 тысяч км. Применение триботехнических составов «Супротек» позволило тем же вариаторам проехать без серьезных поломок уже 150 тысяч, и они продолжают работать.

Игра явно стоит свеч!

Реклама| ООО «НПТК «СУПРОТЕК», ИНН 802344810|erid F7NfYUJCUneTSTR24pPH