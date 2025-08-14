Маяки вторичного авторынка

За последние несколько лет ситуация на российском авторынке сильно изменилась. Оживился рынок автомобилей с пробегом, продажи на «вторичке» в пять раз превышают продажи новых машин. По данным статистического агентства «Автостат», в мае этого года продано 91,2 тыс. новых автомобилей против 491 тыс. машин с пробегом.

Выбирать новый автомобиль всегда проще. Производитель известен, он предоставляет гарантии. Остается только определиться с комплектацией и цветом в дилерском центре. Автомобиль с пробегом — загадка со многими неизвестными. Кто может поручиться за истинность документов, реальный пробег, за небитый кузов, за своевременный ремонт и обслуживание в авторизованном сервисе? Не хотелось бы также “налететь” на автомобиль после эксплуатации в такси или каршеринга.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке машины, важно тщательно проверить его историю. Если проводить проверку самостоятельно, она потребует значительных усилий, так как информацию придется собирать из множества источников. Например, необходимо будет обратиться в различные базы данных, связаться с предыдущими владельцами (если это возможно), а также уточнить историю обслуживания автомобиля. Однако даже такие шаги не гарантируют полноту информации: например, вряд ли удастся получить данные со всех станций техобслуживания, особенно если автомобиль ставился на учет в разных городах. Кроме того, даже если удастся собрать достаточно данных, их нужно будет систематизировать, проанализировать и выделить ключевые моменты — например, серьезные ремонтные работы или замены важных узлов. Этот процесс требует времени, внимательности и определенных знаний. Учитывая все сложности, самостоятельная проверка может оказаться не только трудоемкой, но и неполной, что повышает риски при покупке.

Но есть сервисы, которые автоматизируют проверку истории машины. Один из них — «Автотека», сервис онлайн-проверки истории автомобилей от Авито Авто. Он делает процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным на всех этапах его подбора. Пользователи сервиса могут не только узнать историю автомобиля, но и получить рекомендации от ИИ — стоит ли ехать на осмотр или поискать другой вариант.

«Автотека» постоянно совершенствуется. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для анализа истории автомобиля и предоставления рекомендаций по дальнейшим действиям избавляет пользователя от необходимости тратить много времени на изучение отчетов об истории авто и обладать достаточными специальными знаниями, чтобы в них профессионально разобраться. Алгоритм анализирует историю машины, используя методики и опыт профессиональных автоэкспертов, делает краткий вывод и подсказывает, например, что на осмотр выбранного экземпляра лучше пригласить эксперта, или же машина настолько идеальна, что стоит срочно ехать и выкупать ее.

Вот как выглядят рекомендации, представленные в пяти вариантах и выделенные в цветах «светофора» — зеленый, желтый и красный.

Зеленые рекомендации «Срочно на осмотр» и «Выезжайте на осмотр». Они выдаются в том случае, если автомобиль с отличной историей и с ним в целом все в порядке или есть мелкие нюансы, которые стоит уточнить у продавца. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев. Вам нужно не упустить свой шанс.

Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: автомобиль в хорошем состоянии, однако стоит кое-что уточнить у владельца. Например, небольшая сумма расчетов стоимости ремонта, большой пробег, использование в лизинге.

Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: у автомобиля есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом. К примеру, в истории автомобиля значится крупная сумма ремонта после ДТП.

Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: автомобиль имеет недостатки, например, такие как юридические проблемы или участие в серьезных ДТП.

У «Автотеки» сегодня самая внушительная в стране база данных по автомобилям с пробегом от дилеров, импортеров, дистрибьюторов. В ней хранится история 50 млн транспортных средств, причем данные 23 млн — уникальны.

В отчетах «Автотеки» обязательно содержатся сведения о проверке юридической чистоты сделки с конкретным автомобилем: есть ли у него ограничения на регистрацию, наложенные, например, судебными приставами, не находится ли автомобиль в розыске или в залоге у банка, числятся за машиной неоплаченные штрафы, кто является хозяином юридическое или физического лице (у юрлиц обычно бывают завышенные пробеги). Предоставленный «Автотекой» отчет содержит информацию обо всех зафиксированных ДТП, включая схемы повреждений и стоимость ремонта, историю обслуживания, кем и когда оно проводилось, какие менялись детали. Такой подход помогает выявить возможные изменения пробега.

Сервис Оценка — еще один полезный инструмент. Он помогает продавцам и покупателям понять, соответствует ли цена автомобиля рыночным условиям. Корректная цена помогает продавцам привлечь покупателей, а покупателям — показывает реальный диапазон цен, в котором может состояться сделка. К анализу также привлекается искусственный интеллект, который анализирует возраст автомобиля, его модификацию и комплектацию, состояние, данные о реальных сделках по такими же машинам, а затем рассчитывает рыночную стоимость автомобиля.

Не случайно услуги «Автотеки» оказались весьма востребованными. По данным того же «Автостата»*, этот онлайн-сервис считают наиболее авторитетным и информативным 83,8% опрошенных дилеров. Аналогичного мнения придерживаются и автомобилисты — предпочтение «Автотеке» отдают 78,8% частников.





Дмитрий Крылов, руководитель продукта «Автотека»: Прозрачный и безопасный автомобильный рынок России — наша стратегическая задача.

— Мы много работаем над развитием алгоритмов для повышения безопасности пользователей и защиты информации. На Авито Авто есть обязательная верификация пользователей, которая проходит в несколько этапов. Также специалисты платформы проводят регулярные выездные и онлайн-проверки дилеров, просят подтверждать данные о машинах, которые есть в наличии на их площадках. Еще один способ проверки — тайные выезды, когда продавец не знает о том, что его посещают представители платформы, чтобы оценить тот опыт, который реально получит покупатель.

«Автотека» — один из сервисов, который направленный на повышение прозрачности и безопасности выбора и покупки автомобиля. Например, в условиях, когда в Россию активно стали заводиться автомобили частными лицами, в отчетах «Автотеки» можно узнать, появлялся ли автомобиль в зарубежных аварийных аукционах, когда машина попала в страну, кто был получателем, была ли подана таможенная декларация и т.д. Кроме того, в отчет попадают данные от ряда станций техобслуживания, поэтому если машина ремонтировалась и проходила ТО по возрасту или пробегу — вся эта информация будет в отчете. Также в отчете есть данные о повреждениях в результате ДТП — их можно увидеть на единой интерактивной схеме, которая составляется с помощью нейросети A-Vibe от Авито. Она анализирует сведения из ГИБДД, страховых компаний и сервисных центров и показывает, какие элементы кузова были затронуты в ДТП или при ремонте. Если какое-то повреждение привлекло внимание, можно перейти к более детальной информации внутри отчета.