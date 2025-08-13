Что знают о топливе те, кто работает с ним каждый день? Советы от профи из сети АЗС «Газпромнефть»

Заправка машины сегодня проходит за пару минут: подъехал, пистолет в бак, оплатил и помчал дальше.

Но за простотой процесса на АЗС стоят тысячи специалистов и постоянный контроль качества топлива. Мы поговорили с четырьмя сотрудниками компании — финалистами конкурса профессионального мастерства среди работников сети АЗС «Газпромнефть», нефтебаз и топливных лабораторий и задали вопросы, ответы на которые будут полезны каждому автомобилисту.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

На всех ли АЗС продают одинаковый бензин?

Ольга Косова, главный специалист испытательной лаборатории:

– Все топливо на российском рынке должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза. Он устанавливает стандарт физических и химических характеристик для бензина и дизеля. Сеть АЗС «Газпромнефть» обеспечивает соответствие топлива этим стандартам на каждом этапе — от производства до заправки автомобиля. Контроль качества проводится на нефтеперерабатывающих заводах, при поступлении на нефтебазы и перед отгрузкой на АЗС в бензовозах.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Еще один момент — обратите внимание на топливо с улучшенными характеристиками, содержащее комплекс присадок. В топливе G-Drive, например, мы используем компоненты, которые повышают смазывающие свойства и защищают двигатель от отложений. Они не меняют октановое число, но влияют на ресурс и поведение двигателя.

Что делать, если водитель забыл шланг в бензобаке и отъехал от колонки?

Светлана Мосунова, оператор АЗС:

– Бывает, что клиент забывает достать заправочный пистолет из бака — такое может случиться с кем угодно. Главное — не паниковать и не уезжать сразу. Просто подойдите к сотруднику АЗС и скажите, что произошло. Мы поможем все правильно оформить и объясним, что делать дальше.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Кстати, благодаря переходу на систему постоплаты, такие случаи стали редкостью — сначала вы заправляетесь, потом оплачиваете. Так что лишние шланги в багажнике теперь — скорее исключение, чем правило.

Как устроен бензовоз — не смешивается ли в нем топливо?

Евгений Виноградов, водитель бензовоза:

– Цистерна разделена на несколько отсеков, и поэтому бензовоз может одновременно перевозить несколько типов топлива. Внутри цистерны сделаны гасители волн — это специальные пластины, которые сбивают инерцию топлива при движении.

Сам бензовоз — не просто грузовик, а техника с системой электронной стабилизации, ограничителями, усиленной подвеской и точной балансировкой.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Наши бензовозы оборудованы видеорегистраторами, GPS/ГЛОНАСС-трекерами и датчиками. Они фиксируют до 2 миллионов показаний в сутки – о герметичности цистерны, массе, температуре и плотности топлива в ней, статусе выполнения рейса и работе оборудования. Все эти данные в онлайн режиме передаются в цифровой аналитический центр. Если в пути с машиной или грузом что-то произойдет, он сразу подаст сигнал.

Как проверяют работу топливных колонок на АЗС?

Андрей Игнатов, ведущий специалист отдела мобильного контроля:

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

– На каждой АЗС сети «Газпромнефть» проводятся плановые и внеплановые проверки топливораздаточных кранов и колонок. Чтобы убедиться, что оборудование работает точно, топливо набирают в образцовый мерник — специальную емкость для контрольного пролива. Сам мерник ежегодно поверяется и пломбируется Государственным центром стандартизации и метрологии. Клиенты АЗС могут лично убедиться в правильности работы колонки — по запросу оператор на ваших глазах проведет контрольный пролив.

