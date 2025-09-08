Эти решения позволяют реже менять тормозные колодки

#
Вопрос от читателя «За рулем»:

Зачем в накладке тормозной колодки делают паз посередине и скосы по краям?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Дело в том, что нагрев стального основания колодки и фрикционного материала накладки происходит неравномерно. Накладка нагревается сильнее, вследствие чего возникают значительные термические напряжения, снизить которые как раз и помогает паз в средней части колодки. Использование такого паза предотвращает растрескивание накладки и отслоение от основания. Отмечу, что иногда встречаются конструкции с двумя пазами.

Скосы по краям колодки используются не всегда. Чаще всего подобные ухищрения применяются ведущими производителями компонентов тормозных систем. Подобные хитрости способствуют снижению вероятности появления высокочастотных вибраций, которые воспринимаются на слух как неприятный скрип. Кроме того, такие скосы ускоряют приработку новых тормозных колодок.

  • Хороший способ избавиться от стука тормозных суппортов описан тут.
08.09.2025 
