Этот необычный обогрев реализовали на советском авто еще в 1985-м

«За рулем» рассказал об особенностях обогревателя заднего стекла на ГАЗ‑24-10

Еще полвека назад обогреватели задних стекол были у нас редкостью.

К примеру, на Волге ГАЗ‑24-10 он появился только в 1985 году. Однако газовцы решили продемонстрировать свою прогрессивность и реализовали не одну ступень нагрева, как на Жигулях, а две.

Сделали это простейшим способом – за счет последовательного или параллельного включения двух групп нитей нагрева. При этом мощность обогрева отличалась в четыре раза.

ГАЗ‑24-10

