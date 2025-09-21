Этот необычный обогрев реализовали на советском авто еще в 1985-м
«За рулем» рассказал об особенностях обогревателя заднего стекла на ГАЗ‑24-10
Еще полвека назад обогреватели задних стекол были у нас редкостью.
К примеру, на Волге ГАЗ‑24-10 он появился только в 1985 году. Однако газовцы решили продемонстрировать свою прогрессивность и реализовали не одну ступень нагрева, как на Жигулях, а две.
Сделали это простейшим способом – за счет последовательного или параллельного включения двух групп нитей нагрева. При этом мощность обогрева отличалась в четыре раза.
ГАЗ‑24-10
РекомендуемРейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- О вынужденной модификации ГАЗ‑24А‑948 рассказано здесь.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:ГАЗ
10
21.09.2025
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0