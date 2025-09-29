Топ-5 мифов о дошиповке: купить зимнюю резину или сэкономить без рисков?

Несколько лет назад «За рулем» публиковал статью о том, что такое ошиповка зимних шин своими руками.

Сегодня разработчик ремонтных шипов и технологии восстановления ошиповки компания «Ремшип» помогает автолюбителям экспертно разобраться в данном вопросе.

Технология дошиповки ремонтными шипами позволяет восстановить утраченные или изношенные заводские шипы на зимних шинах. Восстановление ошиповки — надежная и экономичная альтернатива покупке нового комплекта зимних шин перед переобувкой резины, если протектор еще жив, а часть шипов вылетела.

Миф 1. Для ремонтных шипов нужно делать новые отверстия в резине

Нет, это не так. Мы не рекомендуем делать для ремонтных шипов новые отверстия в протекторе (рядом с заводскими шипами), и вот почему.

Во-первых, сверлить резину — это технически сложно в домашних условиях, к тому же почти невозможно угадать с правильной глубиной лунки под шип. Вы или просверлите корд, чем полностью выведете шину из строя, или сделаете лунку недостаточно глубокой, из-за чего установленный в нее ремонтный шип будет слишком сильно выступать из протектора и сломается/вылетит на первых же километрах пробега.

Во-вторых, при установке дополнительных шипов в шину нарушается заводская схема ошиповки. Чем это опасно? Это меняет баланс колеса и эффективность работы шины, что снижает безопасность и ухудшает поведение автомобиля на дороге, особенно на скользких покрытиях. Все производители зимних шипованных шин технически просчитывают схему ошиповки и делают ее оптимальной для каждого конкретного рисунка протектора.

Самое простое и безопасное решение — установка ремонтного шипа в штатное отверстие в протекторе, на место вылетевшего, изношенного или сломавшегося заводского шипа.

Миф 2. Если отверстие из-под шипа разбито, то ремонтный шип не поможет

Это не так. Даже если отверстия под шипы расширены, разбиты, деформированы (а чаще всего так и есть), это не является препятствием для дошиповки, ведь ремонтный шип Теком специально создан для решения именно этой проблемы.

Его фланец (расширенная «площадка» у основания шипа, другое название – «якорь») увеличен по сравнению с заводским шипом в 1.5-2 раза специально для того, чтобы надежно держаться в отверстии протектора после потери заводских шипов.

Второе важное отличие ремонтного шипа от заводского: все ходовые модели ремонтных шипов Теком производятся из стали, а не из алюминия, что повышает их прочность и износостойкость в разы (только шипы размера 10 мм для уменьшения веса производятся из алюминия).

И третье — это та самая полимерная втулка. Она заполняет собой изношенное отверстие в протекторе шины, обеспечивая его надежную фиксацию и правильную вертикальную ориентацию, помогая ему эффективно работать на дороге.

Запатентованная технология крепления втулки к корпусу шипа существенно увеличивает долговечность шипа, а значит, безопасность водителя на зимней дороге.

Благодаря специально разработанному составу полимера втулка шипов Теком легкая и не подвержена коррозии, что делает конструкцию ремонтного шипа более долговечной. Также она призвана защищать сам корпус шипа от дорожных реагентов и абразивов.

Миф 3. Дошиповка — это сложно, требует особых инструментов и условий

Дошиповка — это легко! Для дошиповки зимних шин в бытовых условиях достаточно обычной дрели или шуруповерта и специальной насадки — например, устройства «Дошипун» от компании «Ремшип», которое легко вставляется в патрон шуруповерта и значительно упрощает процесс. Физическая сила почти не нужна, ведь, к примеру, Дошипун Lite весит всего 50 граммов. Имея такой ремкомплект для шин, самостоятельно дошиповать шины можно дома, в гараже, на даче, во дворе — где вам удобно. При этом сама технология дошиповки значительно экономит вам время и деньги, позволяя использовать уже проверенные шины и не думать, какую зимнюю резину купить.

Миф 4. Дошиповка — это долго

Вопреки мнению, что дошиповка занимает много времени, полную замену шипов на 4 шинах можно выполнить за пару часов — обычно в шинах нужно заменить лишь 20-30% шипов, что занимает от 40 минут до 2 часов в зависимости от вашей сноровки и опыта.

Миф 5. Ремонтные шипы небезопасны

Смотря какие ремонтные шипы! При правильном подборе размера ремонтного шипа и грамотной установке ремонтные шипы для зимней резины Теком демонстрируют сцепление такое же, как заводские. Благодаря своей особой конструкции и составу элементов ремонтные шипы для шин Теком служат несколько сезонов. Они прошли заводские тесты и испытания на прочность: производство находится в Ленинградской области и учитывает особенности российского климата, качество дорожного покрытия и даже состав реагентов, используемых нашими дорожными службами.

Чего не скажешь, кстати, о китайских аналогах, которые копируют лишь визуальную составляющую. Также технология крепления втулки на корпусе шипов Теком уникальна, а производители реплик не способны ее повторить. И главное отличие ремонтных шипов Теком от аналогов – это запрессовка конусообразной твердосплавной вставки в конусообразное отверстие корпуса шипа. Это обеспечивает гораздо более надежное удержание твердосплавного сердечника, чем у китайских производителей (они вставку в форме конуса устанавливают в цилиндрическое отверстие).

На своих ресурсах компания «Ремшип» постоянно выкладывает обучающие статьи и видео: пошаговая инструкция по самостоятельной дошиповке, как правильно подобрать размер ремонтного шипа, какие ремонтные шипы лучше и многое другое.

