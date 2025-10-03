Этот кроссовер «уделал» Haval Jolion — как ему удалось?

«За рулем» рассказал о плюсах GAC GS3 в сравнении с Haval Jolion и Geely Coolray

По итогам продаж в августе компания GAC не вошла в топ‑10 в России. А ведь их «младшая» модель GAC GS3 автомобиль на редкость яркий и интересный.

В свежем номере журнала «За рулем» эксперт Константин Васильев рассказывает об этом, возможно, самом недооцененном кроссовере из ныне продающихся в России.

Новая машина в стильном цвете «матовый графит» из редакционного автопарка, оснащенная турбомотором 1.5 на 170 л.с. в паре с роботом и передним приводом, успела пробежать около 6 тысяч километров. Собранные за это время впечатления – интересные.

Вот, например, как ощущается GAC GS3 в плане драйверских качеств – если сравнивать с одноклассниками, уже прочно обосновавшимися на российском авторынке.

Константин Васильев, эксперт «За рулем»:

– На фоне конкурентов в лице кроссоверов Haval Jolion и даже Belgee X50 (он же Geely Coolray), у GS3 отличная управляемость.

Небольшой руль с удобным хватом, по‑европейски информативный и без подробной трансляции дорожного «мусора».

Притом что машина нам досталась на низкопрофильных шинах Michelin Pilot Sport 4 размерностью 235/45 ZR19.

Еще больше готов похвалить подвеску: не излишне жесткая, при этом с хорошим запасом энергоемкости. Казалось бы, во многом взаимоисключающие качества. Но GS3 может с достаточным комфортом везти по разбитой дороге или проходить «лежачего полицейского», и пассажиры при этом не прикусят язык. А на ровной дороге (в том числе в поворотах) машина радует водителя предсказуемой траекторией, минимумом кренов и хорошей обратной связью.

Так ли GAC GS3 хорош во всем остальном, чтобы всерьез тягаться с бестселлерами? Об этом – в октябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Константина Васильева «Зачет сдан» из журнала «За рулем» № 10 за 2025 год.