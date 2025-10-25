Идеальное такси и крутой микровэн: эти автомобили сделали в СССР

В 1960-х годах советские автоконструкторы воплотили в жизнь очень смелые идеи

О том, какие автомобили делали неавтомобильные предприятия Советского Союза в середине прошлого века, читайте тут, тут и тут.

Вне времени оказались автомобили созданного в 1962 году, как писали в постановлении, для «внедрения методов художественного конструирования» ВНИИТЭ (Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики).

«Новое такси» ВНИИТЭ-ПТ

Одной из первых его работ стал минивэн ВНИИТЭ-ПТ (перспективное такси). Машину делали по постановлению Совета министров, развивая идеи Никиты Хрущева, скептически относившегося к росту числа личных автомобилей и считавшего, что надо развивать прокат и службу такси.

Компактный вэн на агрегатах Москвича построили под руководством инженера и художника Юрия Долматовского, перешедшего во ВНИИТЭ из НАМИ. Долматовский старался воплотить свои идеи, которые продвигал уже много лет.

Макет вэна ВНИИТЭ-ПТ.

Авангардный кузов был стеклопластиковым, на стальном каркасе. Двигатель Москвича стоял сзади поперечно, радиатор системы охлаждения – спереди. Крутящий момент на развернутый на 180 градусов мост Москвича передавался через угловые редукторы.

Привод дроссельной заслонки сделали гидравлическим. Главный цилиндр стоял у педали газа, рабочий – на двигателе.

О новом такси много писала советская пресса.

Сиденье водителя не регулировалось, но смещаемым сделали педальный узел. Водитель сидел за прозрачной стенкой. Интересно, что мотивировали это не безопасностью от нападений, а защитой таксиста от сквозняков и инфекций.

Огромная сдвижная пассажирская дверь с электроприводом позволяла без труда закатить в салон детскую коляску. Внутри был ровный пол, трехместный диван, одно откидное сиденье и уйма места для багажа.

ВНИИТЭ-ПТ и его одноклассник Москвич‑408.

В январе 1965 года автомобиль, который оказался на 300 кг легче и на 600 мм короче Волги, одобрил госкомитет. Машина съездила в Ригу, чтобы заинтересовать изготовлением опытной партии РАФ. Удалось, вроде бы, заручиться и поддержкой первого секретаря компартии Латвии Арвида Пельше.

А еще ВНИИТЭ-ПТ десять дней работал в одном из московских таксопарков. Как водится, о новом такси восторженно писали в прессе.

ВНИИТЭ-ПТ поработал в одном из московских таксопарков. Двигатель во ВНИИТЭ-ПТ стоял сзади поперечно.

Но всё закончилось рекомендацией переделать автомобиль под узлы Волги ГАЗ‑21, мотивируя это тем, что МЗМА не в состоянии поставлять комплектующие, а механики таксопарков привыкли обслуживать Волги. Однако волговские агрегаты требовали создания, по сути, нового автомобиля.

Скорее всего, требования начальства были направлены на то, чтобы хлопотный проект просто «рассосался» сам собой. Что и произошло.

Микровэн Макси — это вам не Mini!

Микровэн Макси отличала широкая сдвижная дверь.

В 1967 году, когда романтическое десятилетие подошло к логическому завершению, во ВНИИТЭ сделали микровэн Макси, названный, конечно, в пику британскому Mini.

Правда, в серию концепт уже не планировали. Он был призван продемонстрировать, что на узлах Запорожца можно сделать более вместительный и удобный автомобиль.

Двигатель в 27 л. с. стоял в корме кузова, созданного художником Владимиром Арямовым. Машину оснастили колесами с шинами 5.20–10 от серпуховской мотоколяски. Переднюю подвеску Запорожца модернизировали, подняв верхний торсион, чтобы сделать просторнее салон.

Задок Макси тщательно прорабатывали для улучшения охлаждения двигателя и защиты стекла от загрязнения. ВНИИТЭ-Макси построили на узлах агрегатах ЗАЗ‑965.

Двери сделали сдвижными на роликах, а передние сиденья – поворотными.

Фото Макси вновь мелькали в прессе, на чем всё и закончилось.

Широкая дверь ВНИИТЭ-ПТ имела электропривод, которым управлял водитель.

В конце 60‑х годов романтика окончательно уступила место прозе жизни.

Заводы, конечно, работали над новыми моделями, но всё неспешнее. От научных изысканий НАМИ производству иногда (правда, нечасто) тоже была польза.

Однако непрофильные предприятия перестали пробовать свои силы в автомобилестроении. Такими, выражаясь театральным языком, стали предложенные обстоятельства. Хотя спектакль стал скучнее...

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ Чудо! Несколько мелкосерийных машин 60‑х годов сохранились. Чудом сохранившийся вэн ВНИИТЭ-ПТ стоит в подмосковном музее в Черноголовке. Отреставрированный ЭТ‑600 стоит в Дорожном музее в Эстонии. Несколько микроавтобусов Старт находятся в частных коллекциях и в музеях. Например, в музее УГМК в Верхней Пышме.