Нестандартный крепеж может ускорить коррозию кузова — правда или миф?

Эксперт «За рулем» предостерег от установки в авто крепежа из нержавейки

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Имеет ли смысл при ремонте подвески заменить крепеж на изготовленный из нержавеющей стали?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Не советую. Прочность нержавеющей стали, используемой для изготовления крепежа, ниже, чем у высокопрочных изделий из легированной углеродистой стали. Соответственно, и прочность соединений будет ниже.

Кроме того, в электрохимической паре «углеродистая сталь – нержавеющая сталь» первая будет подвергаться усиленной коррозии. Выигрыш от применения некорродирующего крепежа может быть нивелирован разрушением основных деталей.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

Хороший способ скрыть ржавый крепеж подкрылков в автомобиле вы найдете здесь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube