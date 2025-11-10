Нестандартный крепеж может ускорить коррозию кузова — правда или миф?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Имеет ли смысл при ремонте подвески заменить крепеж на изготовленный из нержавеющей стали?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Не советую. Прочность нержавеющей стали, используемой для изготовления крепежа, ниже, чем у высокопрочных изделий из легированной углеродистой стали. Соответственно, и прочность соединений будет ниже.
Кроме того, в электрохимической паре «углеродистая сталь – нержавеющая сталь» первая будет подвергаться усиленной коррозии. Выигрыш от применения некорродирующего крепежа может быть нивелирован разрушением основных деталей.
