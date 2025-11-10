#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Нестандартный крепеж может ускорить коррозию кузова — правда или миф?

Эксперт «За рулем» предостерег от установки в авто крепежа из нержавейки

Вопрос от читателя «За рулем»:

Имеет ли смысл при ремонте подвески заменить крепеж на изготовленный из нержавеющей стали?

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Не советую. Прочность нержавеющей стали, используемой для изготовления крепежа, ниже, чем у высокопрочных изделий из легированной углеродистой стали. Соответственно, и прочность соединений будет ниже.

Кроме того, в электрохимической паре «углеродистая сталь – нержавеющая сталь» первая будет подвергаться усиленной коррозии. Выигрыш от применения некорродирующего крепежа может быть нивелирован разрушением основных деталей.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • Хороший способ скрыть ржавый крепеж подкрылков в автомобиле вы найдете здесь.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:Pexels и «За рулем»
Количество просмотров 1586
10.11.2025 
Фото:Pexels и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2