Как проехать 500 000 км без капремонта: есть надежный способ!

Названы препараты, значительно продлевающие ресурс узлов и агрегатов авто

Значительно продлить ресурс основных узлов и агрегатов, а значит и автомобиля в целом, с помощью автохимии – такое возможно?

Конечно – если применять нужные препараты и делать это регулярно и комплексно.

«Широко простирает химия руки свои в дела человеческие» – говаривал Михаил Ломоносов в далеком восемнадцатом веке. Что же говорить про наш двадцать первый, когда полки автомагазинов ломятся от ярких баночек, баллончиков, тюбиков, которые хочется приобрести и немедленно попробовать.

Стоп! Автохимию, как и человеческие лекарства, нужно применять правильно, строго соблюдая рекомендации производителя, и делать это комплексно – только тогда можно получить реальный результат, измеряемый в рублях, литрах, километрах.

На примере продуктов «Супротек» расскажем, как это правильно делается и к каким результатам приводит.

«Химия» питерской компании известна, в первую очередь, как средство для восстановления работоспособности изношенных двигателей. Сказано и написано об этом немало, поэтому не станем повторяться.

Средства для агрегатов трансмиссии

Но далеко не все автомобилисты знают, что «Супротек» производит аналогичные триботехнические средства для агрегатов трансмиссии (коробок передач различных типов, редукторов, раздаточных коробок), подшипников качения, ШРУСов, гидроусилителей рулевого управления, топливных систем.

Везде, где происходит трение черных металлов, триботехнические составы восстанавливают изношенные поверхности деталей, снижают коэффициент трения, помогают удерживать масляную пленку, а значит продлевают ресурс отдельных узлов или агрегатов, снижают расход топлива и, часто, масла. Только делать это нужно регулярно, согласно инструкции по применению. В противном случае эффект будет заметным, но временным.

Регулярное использование одного типа препарата в одном агрегате позволит продлить ему жизнь, но общий эффект будет неполным: обработанный движок, несмотря на солидный пробег, еще бодр и полон сил, а коробка, автомат или вариатор, уже требует капитального ремонта или замены…

Узнав цену на ремонт, его сроки и общий масштаб бедствия, быстро поймешь, что регулярное приобретение баночек и их применение – сущие пустяки, как по денежным затратам, так и по времени. Автомобиль – сложная конструкция, и его общий ресурс зависит от ресурса всех составляющих. Продлевать жизнь чему-то одному как минимум нелогично.

Очистители двигателей

Но не триботехникой одной сильна автохимия вообще и препараты «Супротек» в частности. Присадки для бензиновых и особенно дизельных двигателей очищают детали системы питания от загрязнений и нагара, восстанавливая нормальную подачу и распыление топлива. Распылители форсунок, заросшие нагаром, зависающий клапан в системе регулирования давления – это нарушение протекания рабочего процесса в цилиндрах, затрудненный запуск, повышенная дымность выхлопа, ускоренное образование нагара и… скорый ремонт, если не сразу двигателя, то для начала системы снижения токсичности. А это штука сложная, дорогая, особенно в дизелях.

Смазки

Препараты для гидросистем умеют восстанавливать работоспособность манжетных уплотнений, предотвращая течи масла.

Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов при регулярном применении обеспечат свободное перемещение подвижных деталей, а значит – эффективную работу тормозов. И суппорт не закиснет «насмерть», требуя замены, и езда будет безопасной. Услуги хорошего жестянщика и маляра нынче дороги.

Целый комплекс сервисных смазок «Супротек» тоже вносит свой вклад в продление общего ресурса автомобиля. Они защитят уплотнители от примерзания и сохранят их эластичность, обеспечат долгую работу замков, уберегут от коррозии электрические контакты, помогут без повреждений разобрать прикипевшие соединения.

Даже очиститель системы вентиляции вносит свой вклад в продление ресурса… водителя, которому не придется вдыхать совсем не полезные микроорганизмы.

Примеры эффективного использования препаратов «Супротек»

Двигатель Хонда CR-V при регулярном применении «Супротек Актив ПЛЮС» прошел полмиллиона километров и находится в рабочем состоянии.

Тем, кто «в теме», известен фургон FIAT Ducato, испытавший на себе многие препараты «Супротек». Его двигатель прошел больше миллиона километров без ремонта. Куда реже упоминается, что и другие важные агрегаты машины за этот пробег не потребовали серьезного вмешательства.

Дизель старенького междугороднего автобуса Volvo за рейс потреблял до 5 литров моторного масла и напрашивался на капитальный ремонт. «Супротек» снизил расход масла в разы и позволил забыть о ремонте.

Чтобы никто не думал, что в пример приведена импортная, заведомо надежная техника, продолжим.

Полуживой престарелый УАЗ после комплексной обработки двигателя и агрегатов трансмиссии стал потреблять до 20% (в зависимости от режима движения) меньше топлива, резко сократился расход моторного масла.

ВАЗ-2108 с мотором-миллионником – как вам такое?

Газель с 406-м движком с Ducato по надежности и долговечности не сравнится. Ее мотор до миллиона недотянул целых 30 тысяч. Работая в маршрутном такси!

Реклама| ООО «НПТК «СУПРОТЕК», ИНН 802344810|erid F7NfYUJCUneTTx4VNfrP