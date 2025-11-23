Откуда родом это футуристичное чудо? Вы не поверите!

«За рулем» рассказал о несбывшемся проекте АВТОВАЗа под названием Рамзес

На рубеже тысячелетий вазовские дизайнеры активно работали над непривычными доселе кузовами перспективных автомобилей, в том числе и над «ракушечными» очертаниями будущих машин.

Так появился проект Рамзес.

Однако развития подобный «биодизайн» не получил – был создан только полноразмерный пенопластовый макет.

Макет Рамзес, 2000 г.

