Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой

Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя

На открывшейся станции «G-Energy Service РОЛЬФ» в Новосибирске эксперты сервисного обслуживания автомобилей, смазочных материалов и автоспорта поделились секретами защиты двигателя в период холодов.

На сервис – с правильным маслом

Зимой техническое состояние автомобиля требует особого внимания. Основа безопасности на дороге – своевременная диагностика и подготовка к сезону в профессиональном сервисе.

« Важно использовать качественные расходники и масла, следить за состоянием двигателя и ключевыми узлами транспортного средства. Это помогает заранее выявлять риски и снижать возможные поломки» , – отметила Юлия Трушкова, директор по сервису РОЛЬФ.

Одна из частых зимних проблем – трудный запуск двигателя из-за загустевшего, неподходящего по сезону и качеству масла.

«На прокачиваемость моторного масла влияет его динамическая вязкость. Чем она ниже, тем проще запустить двигатель. Низкой динамической вязкостью обладают именно синтетические масла. Они сохраняют текучесть и помогают стартеру быстрее провернуть коленчатый вал» , – объясняет Константин Шмидт, технический директор СТО «G-Energy Service РОЛЬФ» .

Инновации, доступные автомобилистам

Эксперты мобильной лаборатории G-Energy много лет изучают поведение смазочных материалов, в том числе в условиях автоспорта, и проводят безразборную диагностику двигателей для гоночных команд топ-уровня прямо во время соревнований.

С помощью высокоточного оборудования они анализируют пробы масла из двигателя болидов непосредственно в гоночных условиях. Такой сервис позволяет увидеть «внутреннюю картину» работы мотора без сложного вмешательства и откручивания гаек. По концентрации металлов, щелочному числу смазочного материала и следам окисления специалисты считывают уровень износа, перегревы, качество смазки и даже стиль эксплуатации техники. Диагностика помогает прогнозировать ресурс двигателя и выбирать оптимальный момент для сервисного обслуживания.

О вкладе мобильной лаборатории в борьбу за победу в гонках рассказал чемпион мира по гонкам на выносливость и создатель российского суперкара Rossa Роман Русинов, который посетил открытие СТО, чтобы поделиться с новосибирцами своим опытом.

«Для гоночной команды оперативная диагностика – настоящая находка: механикам больше не нужно долго возиться под капотом, чтобы подготовить машину к гонке. Э ксперты лаборатории провод ят постоянный технический мониторинг двигателя в гонке и да ют нам рекомендации по его обслуживанию », – рассказал Роман Русинов.

Как работает эта инновационная технология новосибирским автомобилистам продемонстрировали на примере бензинового турбомотора кроссовера Changan Uni-T 2023 года выпуска (1.5 л, 167 л.с., робот, передний привод) с пробегом 16 530 км. Для этого потребовалось взять всего несколько капель работающего масла.

Анализ пробы показал незначительное снижение кинематической вязкости. Это типичная ситуация для городского режима эксплуатации, которому характерны частые циклы старт-стоп и активное вождение со спортивными режимами и перегазовками. Также диагностика указала на необходимость плановой замены масла, поскольку значения остаточного щелочного числа во взятой пробе уже приблизились к нижней допустимой границе. Эксперты подчеркнули, что соблюдение интервалов замены масла крайне важно для защиты двигателя.

« В зимний период рекомендуется регулярно совершать поездки по трассе продолжительностью 20–30 минут с устойчивым режимом движения и повышенными оборотами двигателя, без резких перегазовок. Такой режим обеспечивает прогрев двигателя , за счет чего из масла испаряются остатки несгоревшего топлива и влага, которая неизбежно конденсируется на деталях при зимней эксплуатации. Также важно соблюдать базовое правило — при отрицательных температурах окружающего воздуха двигатель необходимо прогревать перед началом движения » , – отметил Николай Хоткис, эксперт мобильной лаборатории G-Energy.

Синтетика нового поколения – почему эксперты советуют

Синтетическая основа моторных масел с высоким индексом вязкости (VHVI) имеет особое строение. Что это означает?

В первую очередь – легкий запуск в мороз. Это происходит благодаря разветвленной структуре молекул синтетической основы. Такие молекулы не уплотняются на холоде, что на практике означает сохранение оптимальной текучести, хорошую прокачиваемость по системе и стабильную масляную плёнку на рабочих поверхностях двигателя.

Кроме того, молекулы синтетической основы стабильны и при высоких температурах. Поэтому такое масло выдерживает нагруженные режимы и медленнее стареет. Это обеспечивает защиту мотора от нагара и отложений.

Чтобы увидеть еще один плюс, нужно обратить внимание на производителя. В отличие от «блендеров», закупающих сырье у разных поставщиков, масла G-Energy полностью производятся на мощностях «Газпромнефть-Смазочные материалы», которые обеспечивают полный цикл выпуска с собственной компонентной базой – что позволяет не зависеть от посредников. Вот почему эти масла имеют стабильные свойства и качество от партии к партии.

Как получается «чистая синтетика»?

Современная синтетическая база моторных масел G-Energy производится по технологии гидроизодепарафинизации – ГИДП. Комплекс установлен на Омском заводе смазочных материалов – одной из самых современных и технологически продвинутых производственных площадок в мире. Установка позволяет глубоко перерабатывать углеводородное сырье и получать базовые масла VHVI (3 группа) и HVI (2 группа) с максимальной степенью очистки. С применением синтетической базовой основы продукты G-Energy обеспечивают прочную масляную пленку и надежную защиту двигателя. Такое масло позволяет завести мотор даже в серьезный мороз и при этом эффективно выполняет свою основную – смазывающую – функцию.

«Моторное масло – важный аспект моей профессиональной деятельности. Уже много лет именно синтетические масла помогают уверенно работать двигателям болидов, на которых я выступаю, и позволяют добиваться высоких результатов в гонках. Автоспорт – проводник лучших технологий, и поэтому сегодня использование качественного масла на обычных автомобилях — залог того, что вы будете приезжать на СТО лишь на плановое обслуживание, избегая неприятных экстренных визитов. Это хороший способ сохранить собственный комфорт и обеспечить двигателю бесперебойную работу в самые суровые холода» , – подчеркнул п реимущества синтетики Роман Русинов .

