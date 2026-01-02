Зачем прогревать двигатель?

Как понять, что двигатель достаточно прогрет, если нет указателя температуры

В любом современном моторе присутствуют как минимум два металла с очень разными коэффициентами теплового расширения. Это сплавы на основе алюминия и на основе железа. Алюминиевые детали при нагреве расширяются примерно вдвое больше, чем изготовленные из чугуна и стали. Поэтому пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, при которой и достигаются расчетные зазоры между деталями, все пары трения работают не в самых лучших условиях. А потому только что «проснувшийся» холодный мотор нельзя нагружать.

В морозы желателен прогрев хотя бы до того, как обороты опустятся до нормальных для холостого хода. Обычно это примерно +30…40°С.

Но прогрев двигателя важен не только для его сохранности, а зачастую и для возможности видеть дорогу.

Если ветровое стекло вашего автомобиля покрыто льдом снаружи или инеем изнутри, то выезжать с места парковки просто запрещено. К сожалению, далеко не у всех даже новых автомобилей есть электрообогрев ветрового стекла, который позволяет обеспечить видимость через несколько минут. А если обогрева нет, то придется размораживать стекло с помощью тепла двигателя.

Советую сразу после пуска двигателя включить поток воздуха из отопителя полностью на стекло. Так ветровое стекло будет потихоньку прогреваться вместе с мотором и никогда не треснет.

Такой прогрев может отнять и 15-25 минут, в зависимости от слоя ледяной корки и температуры на улице. Так что для достижения обзорности мотор порой приходится греть даже дольше, чем требуется ему самому.

