Когда появился первый преселективный «робот»? Вы удивитесь!

Прототип роботизированной КП получил Citroen Traction Avant в 1935 году

Вопрос от читателя «За рулем»:

Когда появились первые преселективные роботизированные коробки передач?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

Принципиальная схема была придумана без малого век назад.

Французский инженер Адольф Кегресс (технический директор императорского гаража в Царском Селе и изобретатель полугусеничного привода) в 1935 году предложил использовать четырехступенчатую коробку с двумя сцеплениями и гидромеханическим управлением на переднеприводном автомобиле Citroen Traction Avant. Но для своего времени такая трансмиссия оказалась слишком сложной, и дальше экспериментов дело не пошло.

С 1961 года похожую коробку с двумя магнитными сцеплениями и тремя передачами некоторое время ставили на британские седаны Hillman Minx.

Успешно к преселективам вернулись лишь в 80‑х годах, когда стало возможным доверить управление компьютеру.

Первые по-настоящему работоспособные преселективы появились в 1983 году на гоночных автомобилях Porsche и Audi. А пионером массового производства стал концерн Volkswagen, в 2003 году запустивший в серию коробку DSG DQ250.

  • О плюсах и минусах роботизированных коробок передач разного типа рассказано тут.
Хлебушкин Илья
Фото:Wikimedia и «За рулем»
10.01.2026 
Фото:Wikimedia и «За рулем»
