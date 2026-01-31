#
Авто для элиты переделали в «скорую помощь» для народа: важный проект СССР

«За рулем» рассказал о мелкосерийной санитарной машине на шасси ЗИС‑101

Для борьбы с дефицитом санитарных машин в послевоенные годы власти Москвы приняли необычное решение.

Экспериментальная советская «скорая»: что в ней было особенного?

В августе 1949 года было приказано изготовить 50 автомобилей медицинского назначения на шасси элитных ЗИС101 и ЗИС101А, которые ожидали капремонта.

Так появились машины АКЗ4: 30 экземпляров было сделано на авторемонтном кузовном заводе в том же 1949 году, еще 20 – в 1950 году.

Все они обслуживали лечебные учреждения Мосгорздравотдела. Некоторые прослужили до начала 60х годов.

«Скорая помощь» на шасси ЗИС‑101
«Скорая помощь» на шасси ЗИС‑101
Орган власти: полная история первого серийного лимузина СССР

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

  • О специальной машине скорой помощи для горной местности рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото:Соцсети
31.01.2026 
Фото:Соцсети
