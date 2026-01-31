Авто для элиты переделали в «скорую помощь» для народа: важный проект СССР

«За рулем» рассказал о мелкосерийной санитарной машине на шасси ЗИС‑101

Для борьбы с дефицитом санитарных машин в послевоенные годы власти Москвы приняли необычное решение.

В августе 1949 года было приказано изготовить 50 автомобилей медицинского назначения на шасси элитных ЗИС‑101 и ЗИС‑101А, которые ожидали капремонта.

Так появились машины АКЗ‑4: 30 экземпляров было сделано на авторемонтном кузовном заводе в том же 1949 году, еще 20 – в 1950 году.

Все они обслуживали лечебные учреждения Мосгорздравотдела. Некоторые прослужили до начала 60‑х годов.

«Скорая помощь» на шасси ЗИС‑101

