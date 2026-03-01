#
Тканевый салон и физические кнопки: чем удивил рестайлинговый Мерседес-S класса?

Названы отличия обновленного Mercedes-Benz S-class

В рестайлинговом Мерседесе S‑класса обновлено больше 50% узлов и компонентов. Модернизация пошла по китайскому сценарию.

Mercedes-Benz S класса получил новую решетку радиатора.
Mercedes-Benz S класса получил новую решетку радиатора.

Решетка радиатора увеличена на 20%, обрела подсветку и узор из десятков объемных трехлучевых звезд. Подсвечивается накапотная эмблема. Звезд на передней облицовке дизайнерам показалось мало, их вписали еще и в фары с фонарями.

В салоне кардинально переработана передняя панель, на которой теперь три дисплея. В интерьере почти не осталось дерева. Щедро насыпали технологий, добавив салонные камеры для проведения видеозвонков, дефлекторы вентиляции с электроприводами, ремни безопасности с подогревом. Крупица олдскульной аналоговости – новый руль с удобными кнопками.

Mercedes-Benz S класса 2027. Стартовая цена седана в Германии – 121 тысяча евро.
Mercedes-Benz S класса 2027. Стартовая цена седана в Германии – 121 тысяча евро.

А еще в конфигураторе на немецком сайте в перечне опций внезапно обнаружился тканевый салон. Точнее, комбинированный – с дешевой экокожей Artico. Формально такая отделка бесплатна, однако конфигуратор обязывает заказать вместе с ней задние сиденья с электроприводами и памятью за 1856 евро. Прежняя эпоха ткани и велюра в S‑классе закончилась на поколении W140 в 90‑х годах.

В ентерьере обновленного Mercedes-Benz S класса почти не осталось дерева.
В ентерьере обновленного Mercedes-Benz S класса почти не осталось дерева.

Чрезмерное усложнение конструкции фар и, как следствие, существенное удорожание ремонта побудили мерседесовских инженеров пересмотреть подход к их проектированию. Теперь фары полностью собирают на винтах вместо клея, что дает возможность менять впоследствии отдельные компоненты.

Всю линейку двигателей перетряхнули. Версии S350d и S450d обрели новые дизельные «шестерки» на 313 и 367 сил. Бензиновые модификации – шестицилиндровые S450 (381 л. с.) и S500 (449 л. с.), а также S580 (537 л. с.) с мотором V8 4.0. Все они – со встроенным в 9‑ступенчатый автомат стартер-генератором.

Интерьер Mercedes-Benz S класса
Интерьер Mercedes-Benz S класса

Есть и два подзаряжаемых гибрида S450e и S580e отдачей 435 и 585 л. с. и с запасом электрохода на 22‑киловаттной батарее 118 и 103 км соответственно.

Интересно, что двигатель V12 предлагается только для бронированного исполнения S‑класса. Сообщают, что AMG-модификации подоспеют позже.

Стартовая цена седана в Германии – 121 тысяча евро.

Mercedes-Benz S класса получил новую решетку радиатора.
Mercedes-Benz S класса 2027. Стартовая цена седана в Германии – 121 тысяча евро.
В ентерьере обновленного Mercedes-Benz S класса почти не осталось дерева.
Интерьер Mercedes-Benz S класса
Mercedes-Benz S класса: звезд много не бывает.

  • Новая Гранта или старый Мерседес? Аргументы в пользу «немца» здесь.

Милешкин Кирилл
Фото:Mercedes-Benz
01.03.2026 
Фото:Mercedes-Benz
