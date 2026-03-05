Надежный помощник в дороге: добротный и недорогой видеорегистратор уже в продаже
Представляем легендарный автомобильный видеорегистратор Baseus 3K VD1. Устройство отличает современный дизайн.
Основные характеристики
- Пиксели – 500 Мега
- Тип батареи – Supercapacitor
- Источник питания – проводная электрическая
- Диагональ экрана – <3″
- Аккумулятор – нет
- Длина кабеля – 3 м
- Интерфейс – микро SD/TF
- Особые характеристики – карта SD/MMC, встроенный GPS, голосовое управление
- Декодеры видео – H.264
- Тыловая камера – да
- Формат видео – MP4
- Язык экранного меню – китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, корейский, польский, португальский, русский, испанский, украинский
- Разрешение камеры – 2560×1440
- Угол обзора – 140°(front), 120°(back)
- Совместимость с приложением – IOS/Android
- Максимальная внешняя память – 256 Гб
- Дисплей – ЖК-дисплей
- Рабочая температура – -40℃~70℃
Что говорят покупатели
«Добротный регистратор. Работает. Есть все необходимые настройки», – Roman M.
«Товар был хорошо упакован и прибыл в целости и сохранности. Полностью собрано внутри коробки. Я еще не установил его, но активировал камеры, все работает и кажется, что он выполняет свою функцию хорошо», – Elia S.
«Быстрая доставка. Отличное качество продукции. Многоязычная и понятная инструкция. Рекомендую магазин к сотрудничеству», – Yuriy U.
На текущий момент устройство предлагается всего за 6609 рублей.
