Французский язык и астрономия — чем удивляют первые автошколы в России?
«За рулем» рассказал о «курсах ученых извозчиков» царской России
В конце XIX века в Петербурге открылись «курсы ученых извозчиков».
За два с половиной года обучения кучеры позапрошлого столетия постигали не только основы правильного общения с лошадьми, но заодно изучали французский язык, а также… основы астрономии – на случай ночной работы.
Кучеру запрещалось употреблять на работе спиртное и использовать неприличные выражения. За три нарушения действующих дорожных правил он мог лишиться своих «водительских прав» – тогда они назывались «извощичий билет».
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
Фото:Wikimedia
21
15.03.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0