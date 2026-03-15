Французский язык и астрономия — чем удивляют первые автошколы в России?

«За рулем» рассказал о «курсах ученых извозчиков» царской России

В конце XIX века в Петербурге открылись «курсы ученых извозчиков».

За два с половиной года обучения кучеры позапрошлого столетия постигали не только основы правильного общения с лошадьми, но заодно изучали французский язык, а также… основы астрономии – на случай ночной работы.

Кучеру запрещалось употреблять на работе спиртное и использовать неприличные выражения. За три нарушения действующих дорожных правил он мог лишиться своих «водительских прав» – тогда они назывались «извощичий билет».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.

