За рулём — живой человек: как Drivee и пассажиры поздравили водителей
22 марта отмечается Международный день таксиста. Многие из нас привыкли воспринимать вызов машины рутинным действием. Сервис для заказа такси Drivee бросил вызов такому потребительскому безразличию. Платформа напомнила пользователям о людях за рулём. Бренд вместе с пассажирами разместил слова благодарности на улицах российских городов.
Диалог вместо «невидимой стены»
Генеральный директор Drivee Егор Сметанин отмечает, что в водительском кресле сидит живой человек, который иногда испытывает усталость после пробок и поездок, человек, имеющий собственные радости, семью и мечты. Разработчики строят платформу, опираясь на философию «люди ради людей».
Компания разрушила преграду между передним и задним сиденьем и предоставила слово самим пассажирам. Пассажиры прислали сотни благодарных историй о таксистах. В них водитель — это надежный помощник, внимательный собеседник и проводник по городу. Из этих рассказов сложился живой портрет человека, без которого жизнь была бы намного сложнее.
Оказалось, что таксист — это забота, внимание, безопасность, душевный разговор. И многое другое. Ежедневно они соединяют судьбы и проспекты, становясь свидетелями тысяч маленьких историй.
Масштаб признания
Поздравления охватили всю страну: от Якутска до Сочи. В Якутске, на родине сервиса, на стене девятиэтажного дома появилось масштабное послание, а медиафасады Новосибирска и Омска транслировали ролики с утра до ночи. В Москве и Петербурге личные истории пассажиров вышли на обложках газет. Сочи и Адлер украсили тематические граффити.
Бетономешалки зелёного цвета и грузовики с огромными экранами повезли слова благодарности по магистралям. Так, чтобы водители на линии могли увидеть их прямо в потоке.
На специальном сайте пользователи собирали образ идеального шофера, создавали открытки и делились историями в соцсетях. К волне тепла присоединились блогеры и крупные городские сообщества.
Честные условия
Drivee работает в сотне городов России. Платформа построена на модели честного прямого взаимодействия: пользователи сами договариваются обо всех условиях поездки, включая цену.
Сервис не штрафует за отказ от заказов, показывает маршрут до принятия поездки. Платформа удерживает сравнительно невысокую комиссию и исключает скрытые списания из кармана шофёра.
Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+
