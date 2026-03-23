За рулём — живой человек: как Drivee и пассажиры поздравили водителей

Пассажиры совместно с сервисом для заказа такси поздравили водителей с профессиональным праздником

22 марта отмечается Международный день таксиста. Многие из нас привыкли воспринимать вызов машины рутинным действием. Сервис для заказа такси Drivee бросил вызов такому потребительскому безразличию. Платформа напомнила пользователям о людях за рулём. Бренд вместе с пассажирами разместил слова благодарности на улицах российских городов.

Диалог вместо «невидимой стены»

Генеральный директор Drivee Егор Сметанин отмечает, что в водительском кресле сидит живой человек, который иногда испытывает усталость после пробок и поездок, человек, имеющий собственные радости, семью и мечты. Разработчики строят платформу, опираясь на философию «люди ради людей».

Компания разрушила преграду между передним и задним сиденьем и предоставила слово самим пассажирам. Пассажиры прислали сотни благодарных историй о таксистах. В них водитель — это надежный помощник, внимательный собеседник и проводник по городу. Из этих рассказов сложился живой портрет человека, без которого жизнь была бы намного сложнее.

Оказалось, что таксист — это забота, внимание, безопасность, душевный разговор. И многое другое. Ежедневно они соединяют судьбы и проспекты, становясь свидетелями тысяч маленьких историй.

Масштаб признания

Поздравления охватили всю страну: от Якутска до Сочи. В Якутске, на родине сервиса, на стене девятиэтажного дома появилось масштабное послание, а медиафасады Новосибирска и Омска транслировали ролики с утра до ночи. В Москве и Петербурге личные истории пассажиров вышли на обложках газет. Сочи и Адлер украсили тематические граффити.

Бетономешалки зелёного цвета и грузовики с огромными экранами повезли слова благодарности по магистралям. Так, чтобы водители на линии могли увидеть их прямо в потоке.

На специальном сайте пользователи собирали образ идеального шофера, создавали открытки и делились историями в соцсетях. К волне тепла присоединились блогеры и крупные городские сообщества.

Честные условия

Drivee работает в сотне городов России. Платформа построена на модели честного прямого взаимодействия: пользователи сами договариваются обо всех условиях поездки, включая цену.

Сервис не штрафует за отказ от заказов, показывает маршрут до принятия поездки. Платформа удерживает сравнительно невысокую комиссию и исключает скрытые списания из кармана шофёра.

