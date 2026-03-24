Боитесь «посеять» заглушки бампера в очередной луже? Тогда просто сделайте это
На кроссовере Renault Duster последнего поколения буксирные проушины закрыты крышками.
Чтобы не потерять их при проезде по глубоким лужам или в снегу, просверлил по два отверстия в крышке и бампере. Прикрепил пластиковыми хомутами. Теперь не пропадут.
С. Батылин, Свердловская область
