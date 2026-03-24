Боитесь «посеять» заглушки бампера в очередной луже? Тогда просто сделайте это

Читатель «За рулем» рассказал, как не потерять крышки буксировочных проушин

На кроссовере Renault Duster последнего поколения буксирные проушины закрыты крышками.

Чтобы не потерять их при проезде по глубоким лужам или в снегу, просверлил по два отверстия в крышке и бампере. Прикрепил пластиковыми хомутами. Теперь не пропадут.

С. Батылин, Свердловская область

Крышки буксирных проушин на Renault Duster. Пластиковые хомуты не позволят крышке упасть на землю.

