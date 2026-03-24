#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Крышки буксирных проушин на Renault Duster.
24 марта
Боитесь «посеять» заглушки бампера в очередной луже? Тогда просто сделайте это
Рекомендуем
Боитесь потерять заглушку под буксировочный крюк? Вот простое решение

На кроссовере Renault Duster последнего поколения буксирные проушины закрыты крышками.

Чтобы не потерять их при проезде по глубоким лужам или в снегу, просверлил по два отверстия в крышке и бампере. Прикрепил пластиковыми хомутами. Теперь не пропадут.

С. Батылин, Свердловская область

Приз автору совета – подписка на журнал «За рулем» на три месяца

Пластиковые хомуты не позволят крышке упасть на землю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Рекомендуем
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  Как применить заводскую заглушку под магнитолу 1 DIN, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:С. Батылин
Количество просмотров 1
24.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+41