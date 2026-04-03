5 плюсов и 2 интересные особенности обновленного Haval H3

Эксперт «За рулем» изучил популярный китайский кроссовер после рестайлинга

В России Haval H3 появился полтора года назад. За этот период Haval собрал обратную связь у владельцев и выяснил, что они больше всего хотели бы изменить в машине.

Оказалось, что большинство критиковало скверную обзорность через салонное зеркало. Чтобы избавиться от этого недуга, китайцам пришлось засучить рукава – малой кровью обойтись было нельзя.

1. Улучшили обзорность

Редкий случай: основной упор при рестайлинге сделан не на переднюю, а на заднюю часть машины. Пятую дверь полностью перекроили. Увеличили в размерах стекло и установили дворник – обзорность вошла в норму. Убрали чудаковатый рюкзак, имитировавший чехол для запаски. Площадка под номерной знак переехала с бампера на дверь – тут он меньше загрязняется.

Эти новшества получили все без исключения модификации. А вот новую радиаторную решетку из некрашеного черного пластика с выведенным семиаршинными буквами названием марки будут ставить только на полноприводные версии.

Наконец, в ОТТС прописали возможность установки фаркопа, а в палитру цветов добавили «терракотовый сапфир» (оранжевый, по-простому говоря).

2. Прокачали мультимедиасистему

Салон отличается только нюансами. Здесь новый руль с более пухлым ободом и кнопками управления круиз-контролем (раньше за него отвечал подрулевой рычажок). Медиасистема получила интегрированные сервисы Яндекса и VK Видео, голосовое управление и смарт виджет (позволяет настраивать быстрые функции). Все это здорово, но я бы предпочел добавку физических кнопок.

В дополнение к стандартному USB-порту появился разъем Type-C. В козырьках появилась подсветка. Мелочь, а приятно.

Дизайн и отделка прежние. Черно-красная обивка теперь полагается только топ-версии – остальные довольствуются черной.

3. Полный привод стал доступнее

Важным событием стало расширение комплектаций. Ведь раньше как было? Базовая модификация Оптимум предлагалась только с передним приводом. А если хочешь версию со всеми ведущими – будь добр раскошелиться на более дорогое исполнение Премиум.

Сейчас дискриминации нет – Н3 в начальном исполнении можно приобрести и со всеми ведущими. А вот топ-версия Техно+ выбора по-прежнему не предоставляет – она идет исключительно с трансмиссией 4х4.

4. Цена начальной версии

Haval удержал начальную стоимость Н3 на прежнем уровне – 2,7 млн рублей (с полным приводом – на 200 тысяч дороже). Но не спешите бросать в воздух чепчики, ведь сделано это за счет упрощения комплектации. Из нее убрали обивку из экокожи (вместо нее – ткань), систему кругового обзора, электропривод водительского кресла, подогрев задних сидений, электропривод складывания внешних зеркал. Заодно с шести до четырех сокращено количество динамиков.

Сзади добавили третий подголовник и центральный подлокотник.

В средней комплектации цены выросли на 100-150 тысяч рублей (2,9-3,2 млн рублей), но секвестра по ее оснащенности не произошло. Как и у топ-версии, которая подорожала на сто тысяч (3,5 млн рублей).

В оснащение всех версий включена багажная полка – прежде за нее просили доплату.

5. Повысили экологический класс

Тестовой полноприводной модификации чуть «причесали» силовой агрегат. Турбомотор 4B15L (177 л.с., 270 Н·м) получил новый блок управления и систему выхлопа с фильтром твердых частиц – теперь Н3 соответствует шестому экологическому классу, хотя в России достаточно и пятого.

Динамика не изменилась: машина шустрая, но до искрометности Belgee X50 далеко. Разгон 0-100 км/ч занимает все те же 9,6 с. И все равно силовой агрегат воспринимается более приятным – благодаря новому софту 7-ступенчатый «мокрый» робот стал работать плавнее, дерготня в пробках теперь почти не ощущается.

Особенность 1. Рулится без огонька

В шасси изменения не вносились. Рулится Н3 все так же без огонька, но стабильно и уверенно. Подвеска охотно глотает разномастные неровности и делает это почти бесшумно.

Понравилось поведение вне асфальта. Н3 уверенно проехал по расквашенной по весне дороге с глубокими колеями. Пару раз возникали ситуации, когда заднее колесо вывешивалось, но «трешка», чуть подработав противобуксовкой, как ни в чем не бывало двигалась дальше.

Для полного счастья не хватает разве что возможности заблокировать межосевую муфту – в этом сегменте ее почему-то не предлагает никто.

Вне асфальта H3 помогает неплохая «геометрия». Угол въезда – 21°, съезда – 25°. Клиренс не рекордный, но выше, чем у большинства одноклассников, – 196 мм.

Особенность 2. Расход топлива

Что смущает, так это немалый расход топлива. У рестайлингового Н3 производитель декларирует его пусть символическое, но снижение: вместо 8,3 л/100 км стало 8,2. На деле же аппетит куда выше. На трассе «трешка» потребляет 8,5-9 литров, в городе – около 12. В среднем же за неделю теста трип-компьютер высветил расход 10,5 л/100 км. Для машины с 1,5-литровым мотором это многовато.

Хотелось бы, чтобы в ходе следующего обновления (если оно будет), производитель снизил аппетит по-настоящему, а не в размере «нано».